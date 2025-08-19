快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

影／被蔣萬安點名可組閣 童子賢：總統職權我不評論

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
和碩董事長童子賢（中）與清華大學核子工程教授李敏（左二），上午出席「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役公投特展」。記者黃義書／攝影
和碩董事長童子賢（中）與清華大學核子工程教授李敏（左二），上午出席「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役公投特展」。記者黃義書／攝影

台灣民眾黨台北市黨部、潔淨能源推廣協會與中華民國核能協會，在捷運西門站六號出口廣場，舉辦「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役公投特展」，上午和碩聯合科技董事長童子賢參觀前往參觀。

童子賢受訪被問及是否組閣議題時表示，內閣人事是總統的憲法職權，隨便去不會去評論。面對媒體追問如果總統邀請組閣？童子賢表示，自己不擅長，內閣人事也不是他的職權。童子賢進一步指，台灣需要電，台灣需要有好品質的電、台灣需要價錢合理，可以照顧民生和產業的電。對於猜測公投投票率如何，童子賢說自己沒有研究。呼籲8月23大家出來投票，支持「核三延役」投同意。

會場展出台灣民眾黨五項能源政策的主張，1.有條件使用天然氣、2.逐步淘汰燃煤電廠、3.擴大發展對環境衝擊小的再生能源、4.核能輔助作為過度、5.供電穩定。並邀請清華大學核子工程教授李敏等核能和工程專家在現場為民眾說明。一同呼籲「823核三延役」投下同意選票，也高呼「823投同意 為台灣爭口氣」的口號。

和碩聯董事長童子賢表示，內閣人事是總統的憲法職權，隨便去不會去評論。記者黃義書／攝影
和碩聯董事長童子賢表示，內閣人事是總統的憲法職權，隨便去不會去評論。記者黃義書／攝影

公投 核電 核三 蔣萬安 童子賢

延伸閱讀

蔣萬安建議賴總統找他組閣 童子賢笑回「歪樓」：卓內閣辛苦給予鼓勵

被蔣萬安點名接內閣 童子賢笑歪樓：我不擅長

蔣萬安喊話「童子賢組閣」 童子賢回應了

蔣萬安點名童子賢組閣 卓榮泰諷市長言行常脫離市政

相關新聞

核三重啟公投倒數4天 逾530位學者聯署反對

日前由百位跨系所學者所發起的「反對核三重啟，穩健能源轉型—學術界不同意第21號公投案」聲明連署，截至今日已有超過530位...

核三重啟公投在即 謝龍介喊話：公投要同意、省錢吹冷氣

核三重啟公投將在本周六投票，台南市議會國民黨團今以「反罷免很重要，公投同意核三延役也很重要」舉行記者會，藍營立委謝龍介提...

影／被蔣萬安點名可組閣 童子賢：總統職權我不評論

台灣民眾黨台北市黨部、潔淨能源推廣協會與中華民國核能協會，在捷運西門站六號出口廣場，舉辦「從核說起：𝟴𝟮𝟯核三延役...

核三延役公投門檻過關門檻曝光 18歲首投族40.9萬人

「核三延役公投案」將於周六投票，中選會公布全國投票權人數為2000萬2091人，公投過關門檻依法為「有效同意票數多於不同...

影／逾5百學者連署反核三重啟 籲民眾投下不同意票

823重啟核三公投倒數前夕，支持方與反對方近日加大宣傳力道，面對即將到來的核三重啟公投，來自全國超過100個學校系所，含...

周六核三延役公投…北市投票權人數逾208萬 這3區最多

核三延役公投案本周六投票，北市選委會今天公布台北市投票權人人數，共計208萬7808人，並於今天在市選委會及各區公所公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。