核三延役公投門檻過關門檻曝光 18歲首投族40.9萬人

「核三延役公投案」將於周六投票，中選會公布全國投票權人數為2000萬2091人，公投過關門檻依法為「有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上」，而25%以上的參考門檻至少為500萬523人，且同意票需高於不同意票。

重啟核三公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，中選會今天公布投票過關門檻，以及各地選舉權人數。

根據中選會公布的數字，全台具公投投票權人的2000萬2091人中，人數最多縣市為新北市350萬1235人，其次為台中市241萬6540人，高雄市235萬8186人位於第三，台北市208萬7808人第四。

另在全國首投族方面，18至19歲有40萬9227人，90歲以上的投票人也有16萬352人。

中選會指出，依公投法第29條規定，公投法定門檻為「公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上」（25%以上），即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

因此，中選會指出，核三重啟公投投票權人數2000萬2091人，25%以上的參考門檻至少即為500萬523人。

