核三延役公投門檻過關門檻曝光 18歲首投族40.9萬人
「核三延役公投案」將於周六投票，中選會公布全國投票權人數為2000萬2091人，公投過關門檻依法為「有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上」，而25%以上的參考門檻至少為500萬523人，且同意票需高於不同意票。
重啟核三公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，中選會今天公布投票過關門檻，以及各地選舉權人數。
根據中選會公布的數字，全台具公投投票權人的2000萬2091人中，人數最多縣市為新北市350萬1235人，其次為台中市241萬6540人，高雄市235萬8186人位於第三，台北市208萬7808人第四。
另在全國首投族方面，18至19歲有40萬9227人，90歲以上的投票人也有16萬352人。
中選會指出，依公投法第29條規定，公投法定門檻為「公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上」（25%以上），即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。
因此，中選會指出，核三重啟公投投票權人數2000萬2091人，25%以上的參考門檻至少即為500萬523人。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言