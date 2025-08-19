23日核三重啟公投 北市投票權人人數208萬7808

快訊

中央社／ 台北19日電

核三重啟公投23日登場，台北市選舉委員會今天公告，有關全國性公民投票案第21案台北市投票權人人數已完成確定統計，台北市投票權人人數計有208萬7808人。

台北市選委會發布資訊公布以上統計數據，同步在19日於台北市選舉委員會及各區公所公告以上統計結果。

台北市選委會補充，國民年滿18歲，即民國96年8月23日（包括當日）以前出生，在中華民國繼續居住6個月以上，無受監護宣告（禁治產宣告）者，即可參與這次全國性公民投票。

