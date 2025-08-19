快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

核三重啟公投門檻 同意票數至少500萬523張

中央社／ 台北19日電

核三重啟公投將在8月23日投票，中選會今天表示，全國性公投案投票權人為2000萬2091人；依公投法規定，有效同意票須多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過，因此過關門檻至少要有500萬523張同意票。

由立法院交由中選會舉辦的全國性公民投票案第21案將在8月23日投開票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。

針對公投法定門檻，中選會今天透過新聞稿表示，依公投法第29條規定，有效同意票數須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上（25%以上）即為通過；若有效同意票少於不同意票，或有效同意票數不足1/4門檻，都是不通過。

中選會說明，此案公投投票權人數2000萬2091人，25%以上的參考門檻至少即為500萬523人。

根據中選會統計，各縣市投票權人人數，以新北市的350萬1235人最多，其次分別為台中市241萬6540人、高雄市235萬8186人、台北市208萬7808人與桃園市197萬1813人。

年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上的國民有公投投票權。

公投 核電 核三

延伸閱讀

影／逾5百學者連署反核三重啟 籲民眾投下不同意票

周六核三延役公投…北市投票權人數逾208萬 這3區最多

林宜瑾：白提核三公投基本常識燒11億 藍排作秀考察護航

羅明才罷免案同意票門檻7萬4913票 公投案新北350萬人具投票權

相關新聞

周六核三延役公投…北市投票權人數逾208萬 這3區最多

核三延役公投案本周六投票，北市選委會今天公布台北市投票權人人數，共計208萬7808人，並於今天在市選委會及各區公所公告...

核三延役公投門檻過關門檻曝光 18歲首投族40.9萬人

「核三延役公投案」將於周六投票，中選會公布全國投票權人數為2000萬2091人，公投過關門檻依法為「有效同意票數多於不同...

影／逾5百學者連署反核三重啟 籲民眾投下不同意票

823重啟核三公投倒數前夕，支持方與反對方近日加大宣傳力道，面對即將到來的核三重啟公投，來自全國超過100個學校系所，含...

屏東高雄是一體！陳其邁批「核三重啟公投」：要體會地方是否接受

核三重啟公投將在本周23日投票，5場意見發表會已在15日全數落幕，屏東縣長周春米昨日怒批核三重啟是捉弄、更是糟蹋屏東人，...

林宜瑾：白提核三公投基本常識燒11億 藍排作秀考察護航

民進黨立委林宜瑾今天表示，全民在本周六將被迫燒掉11億元，辦理民眾黨提案的重啟核三公投，國民黨立委明天自甘墮落當白營打手...

賴總統號召823公投投不同意 卓榮泰：珍惜每次投票並尊重結果

兼任民進黨主席的總統賴清德喊出，核三重啟公投他將去投票，請大家一起投下「不同意票」。行政院長卓榮泰被問及是否會去投票，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。