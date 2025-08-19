核三重啟公投門檻 同意票數至少500萬523張
核三重啟公投將在8月23日投票，中選會今天表示，全國性公投案投票權人為2000萬2091人；依公投法規定，有效同意票須多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4以上即為通過，因此過關門檻至少要有500萬523張同意票。
由立法院交由中選會舉辦的全國性公民投票案第21案將在8月23日投開票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。
針對公投法定門檻，中選會今天透過新聞稿表示，依公投法第29條規定，有效同意票數須多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上（25%以上）即為通過；若有效同意票少於不同意票，或有效同意票數不足1/4門檻，都是不通過。
中選會說明，此案公投投票權人數2000萬2091人，25%以上的參考門檻至少即為500萬523人。
根據中選會統計，各縣市投票權人人數，以新北市的350萬1235人最多，其次分別為台中市241萬6540人、高雄市235萬8186人、台北市208萬7808人與桃園市197萬1813人。
年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上的國民有公投投票權。
