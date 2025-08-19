聽新聞
影／逾5百學者連署反核三重啟 籲民眾投下不同意票
823重啟核三公投倒數前夕，支持方與反對方近日加大宣傳力道，面對即將到來的核三重啟公投，來自全國超過100個學校系所，含括理工、醫學、法律、人文社科等不同領域的523位學者，共同發出「反對核三重啟，穩健能源轉型–學術界不同意第21號公投案連署」聲明。
中山大學社會學系副教授邱花妹、台大地質系名譽教授陳文山、中興大學環工系教授莊秉潔、東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛、台大公衛副教授張弘潔今天在台大校友會館舉行記者會，提出核三重啟不可行的7大論點，呼籲台灣社會在核三公投投下「不同意」，一同守住安全、正義與世代永續。
記者會除了說明7大論點與公布連署名單外，出席專家學者也將從不安全（地質安全、核災風險）、不經濟（核電真實成本）、不永續 （能源與經濟）、不正義（世代不正義、區域不正義）等層面，說明何以核三重啟不可行，並澄清公投提案方在公投過程中的錯假訊息。基於上述考量，學者共同呼籲民眾於8月23日對核三重啟公投投下不同意票。
