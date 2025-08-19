聽新聞
周六核三延役公投…北市投票權人數逾208萬 這3區最多
核三延役公投案本周六投票，北市選委會今天公布台北市投票權人人數，共計208萬7808人，並於今天在市選委會及各區公所公告。提醒投票時，帶身分證、印章和投票通知單到指定投票所投票。
北市選委會表示，全國性公民投票案第21案台北市投票權人人數已完成確定統計，市選委會也公布北市各行政區投票權人人數。以大安區23萬4682人最多，其次內湖區有22萬6011人、士林區22萬3743人有公投投票權；至於投票人數最少的行政區則為南港區僅有9萬5755人。
選委會表示，只要中華民國國民年滿18歲，即民國96年8月23日（包括當日）以前出生，在中華民國繼續居住6個月以上，無受監護宣告（禁治產宣告）者，即可參與本次全國性公民投票。
根據公民投票法第29條，公投案有效同意票數多於不同意票數，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上，才算通過。
