屏東高雄是一體！陳其邁批「核三重啟公投」：要體會地方是否接受

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今日受訪也說，大家應將心比心，核三已運作40年，核廢料和核安問題要聽取在地心聲，以目前高雄機組發電量，供應高屏地區電力是綽綽有餘。記者宋原彰／攝影
核三重啟公投將在本周23日投票，5場意見發表會已在15日全數落幕，屏東縣長周春米昨日怒批核三重啟是捉弄、更是糟蹋屏東人，高雄市長陳其邁今日受訪也說，大家應將心比心，核三已運作40年，核廢料和核安問題要聽取在地心聲，以目前高雄機組發電量，供應高屏地區電力是綽綽有餘。

陳其邁表示，以高雄目前的發電量和未來新設機組，供應高屏地區電力是綽綽有餘，核三延役會牽扯到核廢料處理問題，他認為核三發電已超過40年，高雄和屏東是一體，大家應該將心比心、體會屏東人的想法，這不只是個中央能源政策，更要考量地方是否能接受，就連低階核廢料都需經過地方公投，希望大家尊重屏東的看法。

屏東縣長周春米表示，今年是恆春建城150週年，卻迎來核三公投，「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋」，公投主文「確認無安全疑慮」條件已成就了？屏東人縱使舉雙手雙腳反對，也沒任何改變的能耐，核三已啟用40年，屏東人已沒有虧欠台灣社會，但無法再承受任何核電不安全帶來的風險，屏東人最謙卑的願望就是讓核三安全下莊。

和碩董事長童子賢主張，台灣能源政策應「核綠共存」，因為台灣目前僅有17%的低碳發電，但全世界2年內將課徵碳稅。他指出，現今台灣太陽能發電量佔5.3%、風力發電只佔3.6%，都低於核電；以價格而言，核電一度僅需1.42元，風電卻要價6.59元，太陽能則是4.87元，強調核電低碳、成本低且扮演產業競爭力關鍵。

核三重啟公投於8月23日投票，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」，全國年滿18歲國民即有公民投票權，投票時間為上午8時起至下午4時止，需到指定投票所投票，可至中選會網站「114年全國性公民投票公投專區」查詢。

公投 核電 核三 周春米 陳其邁 童子賢

