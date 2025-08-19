林宜瑾：白提核三公投基本常識燒11億 藍排作秀考察護航

民進黨立委林宜瑾今天表示，全民在本周六將被迫燒掉11億元，辦理民眾黨提案的重啟核三公投，國民黨立委明天自甘墮落當白營打手，竟無端浪擲民脂民膏，要求到屏東考察第三核能發電廠再繼續運轉之整備情形，請國人看破藍白拙劣無比的手腳，一起對核三再運轉公投堅定投下不同意。

林宜瑾批評，民眾黨提的重啟核三公投，本質上就是浪費國家資源，公投主文：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」根本是廢話。又要主管機關同意，又要無安全疑慮，這種基本常識還須要民眾黨主席黃國昌慷全民之慨，花11億元辦公投嗎？

林宜瑾表示，國民黨周三要求要考察第三核能發電廠再繼續運轉之整備情形，請問是沒讀過民眾黨的公投主文，還是活在平行時空？核三廠現在就是在除役狀態，政府就是沒有打算繼續運轉核三廠，怎麼會有「再繼續運轉整備」的問題？

林宜瑾說，電器舊了該淘汰核，電廠更不該將就，年限到了就該讓它依法除役。讓人遺憾的是，不論是重啟核三公投，或者本周三作秀性質滿滿的考察，從頭到尾都是藍白兩黨對全台人民的詐騙，藍白口口聲聲說著要顧及世代正義，但面對核安如此嚴肅的議題，卻又展現出無比戲謔的態度，實在不是合格在野黨所應為。

