賴總統號召823公投投不同意 卓榮泰：珍惜每次投票並尊重結果

兼任民進黨主席的總統賴清德喊出，核三重啟公投他將去投票，請大家一起投下「不同意票」。行政院長卓榮泰被問及是否會去投票，他說，選舉、罷免跟公投是憲法賦予人民重要且珍貴的法定權利，他珍惜每次的投票行為，藉此表達個人意見，並與全國人民共同展現人民意志。

卓榮泰指出，在核能議題上，核安會已啟動必須程序訂定安全檢查內容，台電公司會據此考量是否啟動漫長的安全體檢程序，這就是總統所說的「兩個必須」，還要秉持「三個原則」，包括核能安全、核廢料能處理、全民高度共識，「我珍惜且尊重投票結果，也更相信科學根據」。

此外，針對地方不滿一般性、計畫性補助款被刪，喊話中央儘快恢復，台中市長盧秀燕更因此在上周行政院會與卓榮泰當面唇槍舌戰。

卓榮泰說，中央跟地方應在政務推動或財務共同結構通力合作，今年中央政府總預算被立法院刪除高達2076億元，其中一般性預算已被刪減1439億元，還要求行政院自行刪減636億元，高度窒礙難行，在考量多項原則跟方法後決定酌減地方補助款，不僅減少中央部會衝擊，也請地方共體時艱。

卓榮泰表示，中央各部會和地方政府都因此產生財政困窘，因此行政院已在上周提出今年度中央政府總預算的追加預算案，金額達878億元多，也把立法院要求行政院自行刪除的636億元涵蓋在內，懇請立法院支持，藉此為中央預算執行困難解套，也不會讓地方財政結構出現執行難處。

