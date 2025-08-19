聽新聞
周春米：核三重啟 不是禮物是糟蹋

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

核三重啟公投廿三日投票，屏東縣長周春米昨凌晨於臉書貼文表示，今年是恆春建城一五○周年，卻要迎來核三重啟公投，「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋」，請大家還給屏東人最謙卑的願望。

經濟部長郭智輝日前稱「把敦親睦鄰費拿掉，看他們（指屏東人）要不要支持？」周春米反駁說，鄉親要的是安全、安心，遠離核災；她昨再喊話「重啟不同意」。

周春米指出，核三廠的二號機今年五月十七日停機，卻在停機的四天前，立法院「核子反應器設施管制法」第六條修正、也在五月廿日通過核三重啟的公投案；而今年是恆春建城一五○周年，卻要迎來核三重啟公投？

「核三運轉四十年了，好不容易安全下莊了，為什麼又要重新來過？」周春米說，台灣社會對話多年的非核家園，為什麼會一夕間就被推翻？公投主文「確認無安全疑慮」這個條件成就了嗎？有調查報告嗎？沒安全報告，就要全國百姓決定設在屏東的核三要不要重啟，「住在屏東的我們，縱使舉雙手雙腳，也沒任何改變的能耐」。

周春米表示，「核三四十年了，屏東人沒有虧欠台灣社會了」，「農漁是我們的根，觀光是我們的本，我們沒法承受任何核電不安全所帶來的風險」。

