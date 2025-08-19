與朱立倫同台挺核三重啟… 黃國昌：執政黨擺爛 在野聯手撐起國家

八二三罷免投票倒數，國民黨衝刺宣傳反罷免和核三重啟公投。國民黨昨晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌同台。黃國昌說，「當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起國家」，呼籲八二三用選票打醒民進黨政府。

朱立倫說，台灣能源仰賴進口，遇到大颱風、災難、戰爭威脅，能源進不來就準備沒電，這是嚴重的國家安全議題，「我們是七到十一天存量，若進不來，台灣就沒電」；公投是人民的決定，政府可以此為依據做決策，民調有六、七成贊成核三延役，「法律、立法院都通過，民進黨不甩，所以大家要站出來」，八二三要共同展現人民力量。

黃國昌表示，在此攸關台灣能源轉型的關鍵時刻，不僅是核三要不要延役，而是能不能導正錯誤能源政策。他說，很多人在問，現在執政黨是民進黨，民進黨造的孽，讓民進黨自己承擔，在野黨為何要幫執政黨解套？「當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家」。

黃國昌說，這時只有用選票敲醒政府，重啟核三是經濟效益最好、最高、最安全方式，「萊爾校長（指賴總統）持續神隱，更派小丑鼓吹不要投票，因為他們害怕真實民意」。

黃國昌也批評，民進黨故步自封、抱殘守缺，且可笑的是賴總統前天拋出二○三○年前編九千億元預算做淨零碳排，但在他們錯誤能源政策下，台灣電力是火力全開。

台北市長蔣萬安則呼籲八二三一定要出來投票。蔣萬安提到，如果說反核是民進黨的神主牌，那麼在安全、乾淨、多元的能源組合之下，「提供穩定電力，能夠滿足老百姓民生用電、產業發展需求，就是我們的神主牌」。

國民黨日前推出「萊爾校長」挺公投文宣影片，已逾四十二萬人次觀看，網友紛紛敲碗續集。國民黨昨再公布「萊爾公園番外篇–錯的路，別上車」，大酸賴政府「錯的路，不能再走，錯的車，不上也罷」，讓網友大讚小編「太有才」。

至於國民黨發布八二三反罷免影片，黃國昌與台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華及其他被罷立委合拍反罷宣傳片，但沒見新北市長侯友宜，引發二○二八「盧昌配」聯想。黃國昌說，見縫插針大可不必。

