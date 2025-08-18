憂核子事故毀滅國土 律師團體：核三重啟公投必須反對

核三重啟公投將在本周六8月23日登場，民間團體與法律界人士今召開記者會表示，核三廠的核廢料廠房周邊更多次發生輻射汙染事件，核子事故恐毀滅台灣國土，215位連署呼籲各界就全國性公民投票案第21案，即核三重啟公投案投下不同意票。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，核三廠過去40年來，跳機、輻射汙染、起火等狀況不斷，核安紀錄不良。許多事故源自設備老化，例如過濾器扣環材質老化，致5000加侖輻射廢水汙染南灣沙灘；啟動變壓器內絕緣層鏽蝕穿孔起火；輔助變壓器絕緣陶瓷套管老舊起火等。不應冒險重啟已停機1年多及3個月的超齡電廠。我國國土地狹人稠，核災後果將難以承受。

環境權保障基金會董事陳采邑表示，5月23日公告，8月23日就要投票，短短3個月，對於獲取資訊管道跟能力不足的屏東根本措手不及，所謂公投展現更大的民主，對屏東而言其實是更大的霸凌。

環境法律人協會常務理事張譽尹表示，使用核電無法排除毀滅性核子災變，對台灣的生存風險太大，核三廠底下就是恆春斷層，萬一發生如同福島等級的災難，可能會損失整個恆春半島，甚至高雄市與屏東市，自私的人決策不管他人生死，但國家決策不可以冒這種毀滅性風險。

台灣人權促進會會長、淡江大學公共行政學系副教授涂予尹表示，立法院發動核三重啟公投提案，其正當性本來就有可議之處，核三廠倘若要重啟，依法勢必要踐行環境影響評估等程序。立法院不論是要針對核三廠，或是要針對全部的核電廠進行所謂的重啟，在程序上都必須先完成法律的修正或新訂，在實體上更須經過周延的專業判斷與充分的民主審議。依照現行法律的規定，核三廠的重啟完全不該是行政機關的選項，立法院徒然發動這項公投，片面製造行政機關的壓力，不僅不負責任，更凸顯了該院多數聯盟決策的粗暴與不理性。

台灣永社理事、淡江大學公共行政學系助理教授鄭光倫表示，藍白513已修法放寬核電廠換照期限，823公投是浪費11億公帑。此外，如果兩岸間發生戰爭，防空設施、屏蔽設施都不足的核三廠一定是中共鎖定的關鍵基礎設施，勢必成為台灣最大的國家安全破口。

商品推薦