批民進黨膝反射反核...蔣萬安：穩定電力才是我們神主牌

823核三延役公投在即，北市長蔣萬安今晚出席政策說明會。蔣萬安提出三大層次，呼籲大家一定要出來投票，因這一張公投選票，是攸關老百姓民生用電，對整體經濟產業發展需求非常重要。

蔣萬安首先說，第一，台灣能源政策必須務實理性「面對現實，才能回應現實」。永續讓台灣產業發展、穩定供電才是最為關鍵，不過民進黨政府幾十年來，只要談到能源政策就完全忽視這麼多年來國際最新趨勢，總是膝反射式、緊抱著他們的神主牌。

他提到，如果說反核是民進黨的神主牌，那麼在安全、乾淨、多元的能源組合下，提供穩定電力能夠滿足老百姓民生用電、產業發展需求，就是我們的神主牌。

第二層面，蔣萬安從歷史眼光看，表示核電一直是回應時代很重要選項，1970年代能源危機發生前後，國民黨政府推動十大建設，有核一、後來接續核二核三完工，真正打下台灣長久能源政策及後續經濟發展啟發的重要基礎。同時也降低對石油價格波動所帶來的衝擊，「我們要的是台灣能源的韌性，不是民進黨執政的任性。」

蔣萬安也提到第三層次就是「時代在變、環境在變、潮流也在變」。蔣說，日本在挺過核災之後，現在也啟用核能，美國各界也開始對於台灣使用核能表達非常高度關切及明確方向。今年6月他到巴黎參訪，特別了解法國能源政策，發現法國展現對核電發展的決心與優勢。

蔣萬安說，現在國際趨勢，2022年歐盟已經認證核能是綠色能源；另一方面，在COP28重要國際會議上，全世界重要國家包括美國英國法國日本等22國家，共同承諾2050年核能要成長3倍，產業、科技公司包括亞馬遜，谷歌、Meta等都加入這個承諾，這是國際趨勢。

蔣萬安說，上周他看到童子賢在核三延役公投談非常多，其中一項談到，很多反對核三延役的人說因核三發電量僅占6％，但其實這6%非常重要，因過去幾年，民進黨政府全力推動綠能，用很多資金、土地等，現在風力發電比重僅有3.6％、太陽能也僅5.3%。滿山片野看到的都是風力發電風車、光電板，結果發電量還不如一座核三廠，

蔣說，南部有這個多光電板，這4年多，政府用納稅錢撥補台電3千億元，但還是漲了5次電價，這是一個關鍵時候，因應國際趨勢，老把性民生用電、極端氣候，應該支持這次的公投案，讓核三繼續運轉，能夠延役。

