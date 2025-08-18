快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

批民進黨膝反射反核...蔣萬安：穩定電力才是我們神主牌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
823核三延役公投在即，北市長蔣萬安今晚出席政策說明會。記者林麗玉／攝影
823核三延役公投在即，北市長蔣萬安今晚出席政策說明會。記者林麗玉／攝影

823核三延役公投在即，北市長蔣萬安今晚出席政策說明會。蔣萬安提出三大層次，呼籲大家一定要出來投票，因這一張公投選票，是攸關老百姓民生用電，對整體經濟產業發展需求非常重要。

蔣萬安首先說，第一，台灣能源政策必須務實理性「面對現實，才能回應現實」。永續讓台灣產業發展、穩定供電才是最為關鍵，不過民進黨政府幾十年來，只要談到能源政策就完全忽視這麼多年來國際最新趨勢，總是膝反射式、緊抱著他們的神主牌。

他提到，如果說反核是民進黨的神主牌，那麼在安全、乾淨、多元的能源組合下，提供穩定電力能夠滿足老百姓民生用電、產業發展需求，就是我們的神主牌。

第二層面，蔣萬安從歷史眼光看，表示核電一直是回應時代很重要選項，1970年代能源危機發生前後，國民黨政府推動十大建設，有核一、後來接續核二核三完工，真正打下台灣長久能源政策及後續經濟發展啟發的重要基礎。同時也降低對石油價格波動所帶來的衝擊，「我們要的是台灣能源的韌性，不是民進黨執政的任性。」

蔣萬安也提到第三層次就是「時代在變、環境在變、潮流也在變」。蔣說，日本在挺過核災之後，現在也啟用核能，美國各界也開始對於台灣使用核能表達非常高度關切及明確方向。今年6月他到巴黎參訪，特別了解法國能源政策，發現法國展現對核電發展的決心與優勢。

蔣萬安說，現在國際趨勢，2022年歐盟已經認證核能是綠色能源；另一方面，在COP28重要國際會議上，全世界重要國家包括美國英國法國日本等22國家，共同承諾2050年核能要成長3倍，產業、科技公司包括亞馬遜，谷歌、Meta等都加入這個承諾，這是國際趨勢。

蔣萬安說，上周他看到童子賢在核三延役公投談非常多，其中一項談到，很多反對核三延役的人說因核三發電量僅占6％，但其實這6%非常重要，因過去幾年，民進黨政府全力推動綠能，用很多資金、土地等，現在風力發電比重僅有3.6％、太陽能也僅5.3%。滿山片野看到的都是風力發電風車、光電板，結果發電量還不如一座核三廠，

蔣說，南部有這個多光電板，這4年多，政府用納稅錢撥補台電3千億元，但還是漲了5次電價，這是一個關鍵時候，因應國際趨勢，老把性民生用電、極端氣候，應該支持這次的公投案，讓核三繼續運轉，能夠延役。

公投 核電 核三

延伸閱讀

去年送禮就藏彩蛋...蔣萬安曝籲賴清德找童子賢組閣理由

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

823大戰倒數！蔣萬安向賴總統喊話「童上卓下」 賴總統該找童子賢組閣

喊話賴清德「找童子賢組閣」蔣萬安盼台灣社會重新對話

相關新聞

去年送禮就藏彩蛋...蔣萬安曝籲賴清德找童子賢組閣理由

823核三延役公投在即，823後內閣改組傳聞不斷，北市長蔣萬安今建議賴清德總統找童子賢組閣，蔣晚間出席核三延役公投政策說...

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。蔣萬安稍早喊話賴清德總統「該找童...

批民進黨膝反射反核...蔣萬安：穩定電力才是我們神主牌

823核三延役公投在即，北市長蔣萬安今晚出席政策說明會。蔣萬安提出三大層次，呼籲大家一定要出來投票，因這一張公投選票，是...

重啟核三公投台北場 呼籲823出來投票

國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安到場。蔣萬安稍早喊話賴清...

赴核三延役說明會！朱立倫：台灣電力7到11天存量 能源進不來就沒電

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫出席致詞表示，台灣所有能源都是進口，遇到大颱風、災難、戰爭...

黃國昌核三延役宣講 在野黨要聯手撐起這國家

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。