重啟核三公投台北場 呼籲823出來投票
國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安到場。蔣萬安稍早喊話賴清德總統「該找童子賢組閣。」黃國昌受訪表示，行政院長卓榮泰應先下台、內閣總辭。
黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家。」並呼籲823出來投票，用手中選票打醒民進黨政府。
