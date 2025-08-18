快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

重啟核三公投台北場 呼籲823出來投票

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫（右三）及民眾黨主席黃國昌（左三）到場。蔣萬安稍早喊話賴清德總統「該找童子賢組閣。」黃國昌受訪表示，行政院長卓榮泰應先下台、內閣總辭。記者曾吉松／攝影
國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫（右三）及民眾黨主席黃國昌（左三）到場。蔣萬安稍早喊話賴清德總統「該找童子賢組閣。」黃國昌受訪表示，行政院長卓榮泰應先下台、內閣總辭。記者曾吉松／攝影

國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安到場。蔣萬安稍早喊話賴清德總統「該找童子賢組閣。」黃國昌受訪表示，行政院長卓榮泰應先下台、內閣總辭。

黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家。」並呼籲823出來投票，用手中選票打醒民進黨政府。

國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，民眾黨主席黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家。」並呼籲823出來投票，用手中選票打醒民進黨政府。記者曾吉松／攝影
國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，民眾黨主席黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家。」並呼籲823出來投票，用手中選票打醒民進黨政府。記者曾吉松／攝影
國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫（右）及民眾黨主席黃國昌（左）到場。記者曾吉松／攝影
國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫（右）及民眾黨主席黃國昌（左）到場。記者曾吉松／攝影
國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫（右）及民眾黨主席黃國昌（左）到場。記者曾吉松／攝影
國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫（右）及民眾黨主席黃國昌（左）到場。記者曾吉松／攝影

公投 核電 核三

延伸閱讀

去年送禮就藏彩蛋...蔣萬安曝籲賴清德找童子賢組閣理由

黃國昌核三延役宣講 在野黨要聯手撐起這國家

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

823大戰倒數！蔣萬安向賴總統喊話「童上卓下」 賴總統該找童子賢組閣

相關新聞

去年送禮就藏彩蛋...蔣萬安曝籲賴清德找童子賢組閣理由

823核三延役公投在即，823後內閣改組傳聞不斷，北市長蔣萬安今建議賴清德總統找童子賢組閣，蔣晚間出席核三延役公投政策說...

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。蔣萬安稍早喊話賴清德總統「該找童...

批民進黨膝反射反核...蔣萬安：穩定電力才是我們神主牌

823核三延役公投在即，北市長蔣萬安今晚出席政策說明會。蔣萬安提出三大層次，呼籲大家一定要出來投票，因這一張公投選票，是...

重啟核三公投台北場 呼籲823出來投票

國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安到場。蔣萬安稍早喊話賴清...

赴核三延役說明會！朱立倫：台灣電力7到11天存量 能源進不來就沒電

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫出席致詞表示，台灣所有能源都是進口，遇到大颱風、災難、戰爭...

黃國昌核三延役宣講 在野黨要聯手撐起這國家

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。