快訊

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

赴核三延役說明會！朱立倫：台灣電力7到11天存量 能源進不來就沒電

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右3）強調，台灣需要電，AI這些高科技哪些不用電，台灣不但需要電，還要穩定、乾淨、便宜的電。圖／擷取自網路
國民黨主席朱立倫（右3）強調，台灣需要電，AI這些高科技哪些不用電，台灣不但需要電，還要穩定、乾淨、便宜的電。圖／擷取自網路

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫出席致詞表示，台灣所有能源都是進口，遇到大颱風、災難、戰爭威脅，能源進不來，就準備沒電，這才是最嚴重國家安全議題，「我們是7到11天存量，若進不來，台灣就沒電。」

朱立倫說，首先感謝偉大的所有市民朋友，大家守住台北市5席立委，24席立委都守住了，但是823也要幫忙另外7席立委，一席都不能掉，就是要告訴賴清德，票多的贏，「不是他（賴）講的票多沒有贏，我們多數可以尊重少數，少數應不應該服從多數？這是民主。」

朱立倫說，獨裁者竟然說票多沒有贏，公投不能決定，沒有這回事，禮拜六是民眾共同展現出來人民力量。台灣需要電，AI這些高科技哪些不用電，台灣不但需要電，還要穩定、乾淨、便宜的電。

他說，看到一個數據非常生氣，台電很辛苦，但是去年就買了3千多億元的綠電，綠電買的價格一度從4.2到5.2元多，各位台電的電一度才能賣3塊半，所以每買一度電都要虧錢，「跟這些綠油油買了3千多億，虧了台電1、2千億，民進黨說每年至少補一千億元，願不願意？」

朱立倫說，所以今天要讓核三延役，可以繼續使用20年，立法院也通過延役法律，讓核三能好好運用，黃仁勳、童子賢等不管科學企業界都呼籲，一定要使用，每次他見到很多外國朋友，都使用核電，一再呼籲一定要讓核電廠延役。

他說，除了經濟考量，希望有足夠乾淨便宜穩定的電，還有一個是國家安全，台灣所有能源都是進口，遇到大颱風、災難、戰爭威脅，能源進不來，就準備沒電，這才是最嚴重國家安全議題，「我們是7到11天存量，若進不來，台灣就沒電。」

朱立倫說，為什麼這次公投很重要，雖然公投是人民的決定，政府可以依據來做決策，但是要必須說，民眾還是要站出來，民意調查都是6、7成贊成核三延役，「法律、立法院都通過，民進黨不甩，所以大家要站出來，共同投出來結果。」

朱立倫也提到823的7席立委罷免案，都很危險，726都守住，所以823沒問題，不能有這樣的心情。

公投 核電 核三

延伸閱讀

肯定朱立倫任內辛勞 蕭旭岑：新任黨主席須符合3條件

影／宣傳反惡罷 朱立倫：呼籲賴清德總統拼經濟比較重要

用反罷免告訴賴清德和民進黨拚經濟 朱立倫籲這類人要站出來

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

相關新聞

去年送禮就藏彩蛋...蔣萬安曝籲賴清德找童子賢組閣理由

823核三延役公投在即，823後內閣改組傳聞不斷，北市長蔣萬安今建議賴清德總統找童子賢組閣，蔣晚間出席核三延役公投政策說...

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。蔣萬安稍早喊話賴清德總統「該找童...

批民進黨膝反射反核...蔣萬安：穩定電力才是我們神主牌

823核三延役公投在即，北市長蔣萬安今晚出席政策說明會。蔣萬安提出三大層次，呼籲大家一定要出來投票，因這一張公投選票，是...

重啟核三公投台北場 呼籲823出來投票

國民黨晚上在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安到場。蔣萬安稍早喊話賴清...

赴核三延役說明會！朱立倫：台灣電力7到11天存量 能源進不來就沒電

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫出席致詞表示，台灣所有能源都是進口，遇到大颱風、災難、戰爭...

黃國昌核三延役宣講 在野黨要聯手撐起這國家

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。