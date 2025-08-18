赴核三延役說明會！朱立倫：台灣電力7到11天存量 能源進不來就沒電

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫出席致詞表示，台灣所有能源都是進口，遇到大颱風、災難、戰爭威脅，能源進不來，就準備沒電，這才是最嚴重國家安全議題，「我們是7到11天存量，若進不來，台灣就沒電。」

朱立倫說，首先感謝偉大的所有市民朋友，大家守住台北市5席立委，24席立委都守住了，但是823也要幫忙另外7席立委，一席都不能掉，就是要告訴賴清德，票多的贏，「不是他（賴）講的票多沒有贏，我們多數可以尊重少數，少數應不應該服從多數？這是民主。」

朱立倫說，獨裁者竟然說票多沒有贏，公投不能決定，沒有這回事，禮拜六是民眾共同展現出來人民力量。台灣需要電，AI這些高科技哪些不用電，台灣不但需要電，還要穩定、乾淨、便宜的電。

他說，看到一個數據非常生氣，台電很辛苦，但是去年就買了3千多億元的綠電，綠電買的價格一度從4.2到5.2元多，各位台電的電一度才能賣3塊半，所以每買一度電都要虧錢，「跟這些綠油油買了3千多億，虧了台電1、2千億，民進黨說每年至少補一千億元，願不願意？」

朱立倫說，所以今天要讓核三延役，可以繼續使用20年，立法院也通過延役法律，讓核三能好好運用，黃仁勳、童子賢等不管科學企業界都呼籲，一定要使用，每次他見到很多外國朋友，都使用核電，一再呼籲一定要讓核電廠延役。

他說，除了經濟考量，希望有足夠乾淨便宜穩定的電，還有一個是國家安全，台灣所有能源都是進口，遇到大颱風、災難、戰爭威脅，能源進不來，就準備沒電，這才是最嚴重國家安全議題，「我們是7到11天存量，若進不來，台灣就沒電。」

朱立倫說，為什麼這次公投很重要，雖然公投是人民的決定，政府可以依據來做決策，但是要必須說，民眾還是要站出來，民意調查都是6、7成贊成核三延役，「法律、立法院都通過，民進黨不甩，所以大家要站出來，共同投出來結果。」

朱立倫也提到823的7席立委罷免案，都很危險，726都守住，所以823沒問題，不能有這樣的心情。

