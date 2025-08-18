黃國昌核三延役宣講 在野黨要聯手撐起這國家

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家。」並呼籲823出來投票，用手中選票打醒民進黨政府。

黃國昌表示，感謝國民黨，從黨中央到地方黨部、台北市幾位優秀立委，核三公投不僅是在野黨提出，更攸關台灣能源轉型關鍵時刻，關乎不僅是要不要延役，而是能不能將錯誤能源政策導正。

他說，很多朋友在問，現在執政黨是民進黨，民進黨造的孽，讓民進黨自己承擔，在野黨為什麼要幫執政黨解套，「但我要向所有市民、熱愛台灣公民朋友說，當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家。」

他說，這也是為什麼民眾黨和國民黨5月份時完成核管法修法，會幫執政黨解除執政障礙，也幫忙下台階，更了解這是錯誤能源政策，讓台灣更多人民下一代付出慘痛代價，種種為了台灣好的苦心，賴清德政府聽不下去。

黃國昌說，所以這時只有用選票敲醒政府，重啟核三是經濟效益最好、最高、最安全方式，萊爾校長持續神隱，更派小丑鼓吹不要投票，因為他們害怕真實的民意。

其實只要問民進黨，美國商會為什麼說台灣發展AI不能不用核電？為什麼輝達執行長黃仁勳說，發展AI要一至少一座核電廠，民進黨為什麼持續欺騙人民？

他說，在這關鍵時刻，感謝國民黨夥伴，在國會裡面民進黨擺爛，撐起福國利民法案，錯誤能源政策，則是換請人民力量糾正錯誤。這不是單一政黨的事情，全台灣人民的事情，每個人民共同大事。手中選票打醒民進黨政府。

商品推薦