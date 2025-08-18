快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

黃國昌核三延役宣講 在野黨要聯手撐起這國家

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌到台北市議會進行核三延役宣講。圖／擷取自網路
民眾黨主席黃國昌到台北市議會進行核三延役宣講。圖／擷取自網路

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家。」並呼籲823出來投票，用手中選票打醒民進黨政府。

黃國昌表示，感謝國民黨，從黨中央到地方黨部、台北市幾位優秀立委，核三公投不僅是在野黨提出，更攸關台灣能源轉型關鍵時刻，關乎不僅是要不要延役，而是能不能將錯誤能源政策導正。

他說，很多朋友在問，現在執政黨是民進黨，民進黨造的孽，讓民進黨自己承擔，在野黨為什麼要幫執政黨解套，「但我要向所有市民、熱愛台灣公民朋友說，當執政黨擺爛不作為時，在野黨要聯手撐起這個國家。」

他說，這也是為什麼民眾黨和國民黨5月份時完成核管法修法，會幫執政黨解除執政障礙，也幫忙下台階，更了解這是錯誤能源政策，讓台灣更多人民下一代付出慘痛代價，種種為了台灣好的苦心，賴清德政府聽不下去。

黃國昌說，所以這時只有用選票敲醒政府，重啟核三是經濟效益最好、最高、最安全方式，萊爾校長持續神隱，更派小丑鼓吹不要投票，因為他們害怕真實的民意。

其實只要問民進黨，美國商會為什麼說台灣發展AI不能不用核電？為什麼輝達執行長黃仁勳說，發展AI要一至少一座核電廠，民進黨為什麼持續欺騙人民？

他說，在這關鍵時刻，感謝國民黨夥伴，在國會裡面民進黨擺爛，撐起福國利民法案，錯誤能源政策，則是換請人民力量糾正錯誤。這不是單一政黨的事情，全台灣人民的事情，每個人民共同大事。手中選票打醒民進黨政府。

公投 核電 核三

延伸閱讀

新北藍白合? 他估黃國昌民調破2成 李四川最晚這時要決定

合體盧秀燕宣傳反罷 侯友宜未現身引聯想...黃國昌：不必見縫插針

賴清德拋2030年前編9千億淨零 黃國昌嘆可笑：用火力發電又要淨零

黃國昌到南投推核三公投 大爆「他」要被民進黨斷尾求生了

相關新聞

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。蔣萬安稍早喊話賴清德總統「該找童...

黃國昌核三延役宣講 在野黨要聯手撐起這國家

國民黨今晚在台北市議會舉辦「重啟核三公投說明會」，黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也到場。黃國昌致詞時感謝國民黨，「當執政...

核三重啟公投…守護外木山行動小組列6理由 號召投下不同意票

核三重啟公投即將在23日投票，「守護外木山行動小組」今天表示，台灣能源轉型不該被迫在「老舊核電復辟」與「化石燃料天然氣」...

核三重啟公投在即 苗栗竹南第172投開票所緊時變更地點

8月23日核三重啟公投在即，苗栗縣選舉委員會商借竹南鎮第172投開票所地點，因地主另有用途，必須變更地點，因為公報已經發...

核三公投彰化選情冷投票率估15% 民眾黨趁勢練兵

「核三延役公投」將於8月23日登場，全台各地同步投票，彰化縣的總投票人數達104萬2775人，彰化縣選舉委員會表示，每個投開票所需配置約10名選務人員，這次芳苑鄉有兩個村考量選舉人口數不足而合併，全縣共有1083個投開票所。

公投恐怕救不回核三 但能翻轉關鍵的能源政策？

8月23日即將迎來「大罷免」的終局，到底是「大罷免大失敗」，還是民進黨可能剩下7席藍委罷免案中爭回一點顏面，將有最後的結果。不過，比起這7席藍委的罷免案，「核三延役公投」對台灣未來的影響，可能更為深遠。雖然在民進黨的政策方針下，無論公投過關與否，都可能無法改變核三除役的命運；但對於台灣整體能源政策的檢討，這卻是重要的「民意展現」機會；無論挺核或反核，都應該投下這一票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。