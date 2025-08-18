童子賢挺核能、產業界齊發聲 教文委員會20日赴核三廠考察

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
教文委員會召委、立委葛如鈞呼籲，電力不只是產業的命脈，更是國家安全的基礎。葛如鈞國會辦公室／提供
教文委員會召委、立委葛如鈞將於20日前往核三廠進行實地考察，關注核能停機後的設備維運等問題。他強調，台灣正面臨能源轉型關鍵時刻，任何電力缺口都將直接衝擊半導體等關鍵產業，威脅國家安全與經濟實力。此行除檢視核三廠現況，也要確保專業人員不因政策不確定性而流失。

葛如鈞表示，在野黨雖推動重啟核三公投，但身為代表民意的立委，有責任到現場去掌握狀況，而不是坐在冷氣房裡定政策，才是負責任的態度。不過，這只是立法院一般性的考察，立委也不是評估是否重啟核三的人，希望外界不要過度政治解讀。

葛如鈞進一步分析，核安會近期提出《核管法》子法，顯示賴清德政府在核能議題上並非鐵板一塊，而即將舉行的公投，更是檢驗人民民意能否影響政府態度的關鍵時刻。

葛如鈞同時呼應和碩（4938）董事長童子賢的說法，強調台灣產業發展最仰賴的就是「穩定且合理的電力供應」。半導體產線分秒不能停機，若僅依賴光電與風電，當夜晚無光或風力不足時，不可能要求兩奈米製程的研發與生產停擺。

葛如鈞重申，電力不只是產業的命脈，更是國家安全的基礎。德國也開始重新檢視反核政策，美國與日本則持續發展新式核電，甚至大型科技公司如Google、微軟、OpenAI，都積極投資小型核電廠，確保能源穩定。

葛如鈞強調，能源政策不應淪為意識形態的角力，而應以產業需求與全民利益為核心。從輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到台灣產業界領袖，都一致呼籲政府確保穩定能源，以維護國家安全與經濟競爭力。此次核三廠考察，正是要以行動展現監督責任，並提醒政府務必誠實面對能源現況，避免台灣陷入能源不穩的窘境。

葛如鈞呼籲，8月23日的公投投票將決定台灣未來能源與產業的方向。每一張選票都至關重要，不僅能讓台灣的AI與半導體發展更有力，也能確保山川壯麗的環境得以永續；公投投「同意」，支持核三延役，確保台灣能源穩定。

