核三重啟公投…守護外木山行動小組列6理由 號召投下不同意票

核三重啟公投即將在23日投票，「守護外木山行動小組」今天表示，台灣能源轉型不該被迫在「老舊核電復辟」與「化石燃料天然氣」之間2選1，同時發表反對核三延役聲明，列出6個請民眾投下「不同意」票的理由。

守護外木山行動小組在聲明中說，行動小組多數成員為長期遭受核火發電風險環繞的基隆人，又以協和電廠四接興建爭議，開啟與天然氣接收站失控政策漫長對抗的過程，今天要表達嚴正反對核三老舊核電機組延役的立場。

守護外木山行動小組認為，台灣能源轉型不該被迫在「老舊核電復辟」與「化石燃料天然氣」之間2選1，更不能用模糊的「缺電」論調操弄民意。真正的能源轉型應該兼顧永續、安全、區域公平，並朝向彈性、因地制宜的電力系統，廣納公民節電與多元再生能源。

守護外木山行動小組並列出持不同意立場的6個理由：

1.核三延役公投造成的區域不正義

電力供應應追求城鄉發展正義，基隆長期承受核一、核二環伺與燃油協和電廠的汙染，後者欲轉型為天然氣機組，空汙降幅有限，卻嚴重破壞港市安全與海洋生態，正是「不正義的電力輸送邏輯」——風險與成本留在邊陲區域，發展與紅利送往核心都市。核三公投以全國公投方式，要求全國人民決定恆春居民是否承擔老舊核電的風險，也是對區域發展的不公正再製。

2.老舊機組延役罔顧核安

核三廠機組年代久遠，過去製造反應爐的西屋公司已申請破產，不再生產相關零件，延役需克服系統整合與自動化技術更新的困難，安全風險高。核三有活動斷層通過廠區，反應爐蓋在地表容易變形的背斜軸部，長期面臨強震風險，機組延役若未有嚴謹的核安程序把關，可能為位於地震帶的台灣帶來如福島核災之後果。

3.老舊核電不符經濟成本

國際經驗顯示，延役老舊核電廠涉及高額維修、安檢與設備升級費用，成本往往超過同等規模的再生能源或儲能投資。將公共資源投注在高成本、低彈性的核能延役上，對台灣整體能源轉型毫無長遠效益。

4.阻礙電網韌性與因地制宜能源政策

行政院早已編列逾5000億元電網韌性計畫，其中約4000億元用於發展因地制宜的小電網，這是再生能源發揮彈性供電的關鍵基礎。老舊核能的集中式供電模式與小電網的彈性分布目標相衝突，延役核三將阻礙能源去集中化與去成長的進程。

5.倚賴核能危害國防與能源自主

法國智庫曾警示，台灣能源高度仰賴進口，是中共封鎖台灣、施壓投降的戰略弱點。核能與天然氣皆需進口，包括核燃料棒，戰時供應極易被切斷，無法保障能源安全。真正的能源自主應來自本地可再生能源與節能行動，而非延役核電。

6.解決能源問題應同時檢討產業政策與推動節能

模糊的「缺電」論述只是操弄民意的手段，長期以來「電力吃到飽」的內在邏輯該修正了。能源轉型的推動必須以檢討產業政策為前提，高耗能、高耗水的產業結構再不檢討，電力永遠不夠用。

守護外木山行動小組表示，小組成員反對能源轉型淪為老舊核電與天然氣的二元陷阱，呼籲以分散風險、兼顧生態、確保區域正義、檢討產業政策為原則，走向多元再生能源、儲能與節能並進，才是真正能源轉型之路。行動小組針對核三延役公投，舉辦「投前總複習 線上座談」，歡迎民眾上網（https://www.youtube.com/watch?v=GGqi8Wnoj5g）觀看。

