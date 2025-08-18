快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

核三重啟公投…守護外木山行動小組列6理由 號召投下不同意票

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
核三重啟公投即將在23日投票，「守護外木山行動小組」今天發表反對核三延役聲明，列出6個理由，請民眾投下「不同意」票。圖／聯合報系資料照
核三重啟公投即將在23日投票，「守護外木山行動小組」今天發表反對核三延役聲明，列出6個理由，請民眾投下「不同意」票。圖／聯合報系資料照

核三重啟公投即將在23日投票，「守護外木山行動小組」今天表示，台灣能源轉型不該被迫在「老舊核電復辟」與「化石燃料天然氣」之間2選1，同時發表反對核三延役聲明，列出6個請民眾投下「不同意」票的理由。

守護外木山行動小組在聲明中說，行動小組多數成員為長期遭受核火發電風險環繞的基隆人，又以協和電廠四接興建爭議，開啟與天然氣接收站失控政策漫長對抗的過程，今天要表達嚴正反對核三老舊核電機組延役的立場。

守護外木山行動小組認為，台灣能源轉型不該被迫在「老舊核電復辟」與「化石燃料天然氣」之間2選1，更不能用模糊的「缺電」論調操弄民意。真正的能源轉型應該兼顧永續、安全、區域公平，並朝向彈性、因地制宜的電力系統，廣納公民節電與多元再生能源。

守護外木山行動小組並列出持不同意立場的6個理由：

1.核三延役公投造成的區域不正義

電力供應應追求城鄉發展正義，基隆長期承受核一、核二環伺與燃油協和電廠的汙染，後者欲轉型為天然氣機組，空汙降幅有限，卻嚴重破壞港市安全與海洋生態，正是「不正義的電力輸送邏輯」——風險與成本留在邊陲區域，發展與紅利送往核心都市。核三公投以全國公投方式，要求全國人民決定恆春居民是否承擔老舊核電的風險，也是對區域發展的不公正再製。

2.老舊機組延役罔顧核安

核三廠機組年代久遠，過去製造反應爐的西屋公司已申請破產，不再生產相關零件，延役需克服系統整合與自動化技術更新的困難，安全風險高。核三有活動斷層通過廠區，反應爐蓋在地表容易變形的背斜軸部，長期面臨強震風險，機組延役若未有嚴謹的核安程序把關，可能為位於地震帶的台灣帶來如福島核災之後果。

3.老舊核電不符經濟成本

國際經驗顯示，延役老舊核電廠涉及高額維修、安檢與設備升級費用，成本往往超過同等規模的再生能源或儲能投資。將公共資源投注在高成本、低彈性的核能延役上，對台灣整體能源轉型毫無長遠效益。

4.阻礙電網韌性與因地制宜能源政策

行政院早已編列逾5000億元電網韌性計畫，其中約4000億元用於發展因地制宜的小電網，這是再生能源發揮彈性供電的關鍵基礎。老舊核能的集中式供電模式與小電網的彈性分布目標相衝突，延役核三將阻礙能源去集中化與去成長的進程。

5.倚賴核能危害國防與能源自主

法國智庫曾警示，台灣能源高度仰賴進口，是中共封鎖台灣、施壓投降的戰略弱點。核能與天然氣皆需進口，包括核燃料棒，戰時供應極易被切斷，無法保障能源安全。真正的能源自主應來自本地可再生能源與節能行動，而非延役核電。

6.解決能源問題應同時檢討產業政策與推動節能

模糊的「缺電」論述只是操弄民意的手段，長期以來「電力吃到飽」的內在邏輯該修正了。能源轉型的推動必須以檢討產業政策為前提，高耗能、高耗水的產業結構再不檢討，電力永遠不夠用。

守護外木山行動小組表示，小組成員反對能源轉型淪為老舊核電與天然氣的二元陷阱，呼籲以分散風險、兼顧生態、確保區域正義、檢討產業政策為原則，走向多元再生能源、儲能與節能並進，才是真正能源轉型之路。行動小組針對核三延役公投，舉辦「投前總複習 線上座談」，歡迎民眾上網（https://www.youtube.com/watch?v=GGqi8Wnoj5g）觀看。

核三重啟公投即將在23日投票，「守護外木山行動小組」今天發表反對核三延役聲明，列出6個理由，請民眾投下「不同意」票。聯合報系資料照
核三重啟公投即將在23日投票，「守護外木山行動小組」今天發表反對核三延役聲明，列出6個理由，請民眾投下「不同意」票。聯合報系資料照

公投 核電 核三

延伸閱讀

核三重啟公投在即 苗栗竹南第172投開票所緊時變更地點

影／律師界反對核三公投重啟

核三公投彰化選情冷投票率估15% 民眾黨趁勢練兵

核三重啟公投 周春米：這是捉弄更是糟蹋

相關新聞

核三重啟公投…守護外木山行動小組列6理由 號召投下不同意票

核三重啟公投即將在23日投票，「守護外木山行動小組」今天表示，台灣能源轉型不該被迫在「老舊核電復辟」與「化石燃料天然氣」...

核三重啟公投在即 苗栗竹南第172投開票所緊時變更地點

8月23日核三重啟公投在即，苗栗縣選舉委員會商借竹南鎮第172投開票所地點，因地主另有用途，必須變更地點，因為公報已經發...

核三公投彰化選情冷投票率估15% 民眾黨趁勢練兵

「核三延役公投」將於8月23日登場，全台各地同步投票，彰化縣的總投票人數達104萬2775人，彰化縣選舉委員會表示，每個投開票所需配置約10名選務人員，這次芳苑鄉有兩個村考量選舉人口數不足而合併，全縣共有1083個投開票所。

公投恐怕救不回核三 但能翻轉關鍵的能源政策？

8月23日即將迎來「大罷免」的終局，到底是「大罷免大失敗」，還是民進黨可能剩下7席藍委罷免案中爭回一點顏面，將有最後的結果。不過，比起這7席藍委的罷免案，「核三延役公投」對台灣未來的影響，可能更為深遠。雖然在民進黨的政策方針下，無論公投過關與否，都可能無法改變核三除役的命運；但對於台灣整體能源政策的檢討，這卻是重要的「民意展現」機會；無論挺核或反核，都應該投下這一票。

823重啟核三公投 屏東投票人數68萬2投開票所變更地點

8月23日重啟核三公投案登場，屏東縣公民投票權人數68萬8202人，共設732個投開票所，縣選委會指出，有兩處投開票所因...

恆春建城150年卻迎來核三重啟公投 周春米：不是禮物是捉弄更是糟蹋

8月23日舉行核三重啟公投，屏東縣長周春米18日凌晨在臉書發文，今年是恆春建城150周年，但就在8月23日，150年古城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。