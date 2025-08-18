核三重啟公投在即 苗栗竹南第172投開票所緊時變更地點

8月23日核三重啟公投在即，苗栗縣選舉委員會商借竹南鎮第172投開票所地點，因地主另有用途，必須變更地點，因為公報已經發出，選委會今天緊急通報，提醒投票不要撲空。

核三重啟公投，8月23日上午8點至下午4點，苗栗縣18歲以上公民投票權人45萬7783人，設484個投開票所，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。

縣選委會指出，竹南鎮天文里1至9、12、13鄰，編號172投開票所原本為海邊海產停車場（天文里12鄰龍江街30巷1號旁），地主因有使用需求收回，變更為天文宮旁空地（天文里11鄰龍昇街後厝仔12之7號旁），公報來不及更新，但投票通知單將重印發送，投票地點改天文宮旁空地。

選委會同時提醒民眾投票日，禁止穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票；禁止攜帶手機及其他攝影器材進入投票所；.禁止將公投票以外的物品投入票匭或故意撕毀公投票；禁止亮票；禁止把公投票帶出投票所。另，公投票蓋私章或按指印方式圈選無效。

