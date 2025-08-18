對核三延役公投的看法？鴻海董事長劉揚偉這樣說
針對周六將舉行核三延役公投？鴻海（2317）董事長劉揚偉18日表示，「像這個攸關全民，還有整個產業未來發展的議題，我覺得需要適當的時間來大家一起討論，然後討論之後，達到一個共識，就要朝這個共識去推行，我希望不是這種突然，或是某些產業突然發展的非常迅猛，所以我們一定要電，那一定要電，我就立刻要怎麼樣，我覺得這種決策，我們千萬要有足夠的時間」。
