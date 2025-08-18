影／律師界反對核三公投重啟

8月23日即將迎來「大罷免」的終局，到底是「大罷免大失敗」，還是民進黨可能剩下7席藍委罷免案中爭回一點顏面，將有最後的結果。不過，比起這7席藍委的罷免案，「核三延役公投」對台灣未來的影響，可能更為深遠。雖然在民進黨的政策方針下，無論公投過關與否，都可能無法改變核三除役的命運；但對於台灣整體能源政策的檢討，這卻是重要的「民意展現」機會；無論挺核或反核，都應該投下這一票。

2025-08-18 11:54