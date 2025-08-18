影／律師界反對核三公投重啟

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅（中）及環境權保障基金會董事、屏東執業律師陳采邑（左）等社運界律師今天舉行記者會，反對這次重啟核三公投。記者潘俊宏／攝影
台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅（中）及環境權保障基金會董事、屏東執業律師陳采邑（左）等社運界律師今天舉行記者會，反對這次重啟核三公投。記者潘俊宏／攝影

8月23日即將舉行重啟核三公投，台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅及環境權保障基金會董事、屏東執業律師陳采邑等社運界律師今天舉行記者會，反對這次重啟核三公投。

陳采邑表示，我的家鄉在屏東，現在很多鄉親身陷風災之苦，甚至搞不清楚823的公投是什麼，但是屏東已經承擔40年的核三廠，在戒嚴時期屏東被決定要蓋核三廠，40年後同樣要承擔這場粗暴的公投，身為法律人的天職是追求公平與正義，屏東的用電量屬於後段班，卻扛起台灣發電的重擔，屏東是靠土地生活，但是核電的風險卻是由屏東承擔，尤其是恆春半島的居民、排灣族部落的族人，這次的公投方案屏東的村莊部落都沒有被告知與討論，所謂公投展現更大的民主，對屏東而言更像是更大的霸凌。

公投 核電 核三

