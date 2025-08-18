聽新聞
核三公投彰化選情冷投票率估15% 民眾黨趁勢練兵
「核三延役公投」將於8月23日登場，全台各地同步投票，彰化縣的總投票人數達104萬2775人，彰化縣選舉委員會表示，每個投開票所需配置約10名選務人員，這次芳苑鄉有兩個村考量選舉人口數不足而合併，全縣共有1083個投開票所。
這次公投案由民眾黨立法院黨團提案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。由於公投主文設計須經主管機關認定，許多關心核能政策的民眾認為，即便獲得同意票多數，最終是否延役仍掌握在政府機關手中，導致投票被視為「參考價值」大於實際效力，也使選舉氛圍顯得冷清。
白營內部評估，全國投票率可能僅約2成，彰化縣因無罷免案帶動，投票率恐更低，推估僅有15%左右。不過，民眾黨彰化縣黨部表示，彰化在過去政黨票的表現亮眼，且說明會的效果佳，因此黨中央分配給彰化的宣傳文宣數量，是全台各縣市最多的，顯示中央對彰化選情的高度重視；黨部近日也展開市場、夜市掃街，本周四將啟動全縣路口站點，力拚催票。
黨內人士坦言，這次公投要取得通過門檻仍相當具有挑戰，但對於即將面對2026年地方選舉的民眾黨公職來說，反而是一場寶貴的練兵機會。彰化黨部也說，目前在縣議員、市民代表、村里長等層級，已陸續有人選布局，提名名單將會盡早對外公布，提前展開備戰。
FB留言