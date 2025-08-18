核三重啟公投 周春米：這是捉弄更是糟蹋

核三重啟公投將在23日投票，屏東縣長周春米今天透過臉書表示，今年是恆春建城150週年，卻迎來核三重啟公投，這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋。

周春米凌晨透過臉書（Facebook）提及，這個週末，天氣終於放晴，縣府一些活動也順利舉行了，謝謝老天，也謝謝大家，只是不可否認心情還是一片陰霾，無法隱蔽的陰霾。

周春米表示，今年是恆春建城150週年，但是就是在23日，這個150年古城，卻要迎來核三重啟的公投，這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋；核三廠二號機，在今年5月17日停機，自那時起台灣不再使用核電，卻在停機的4天前，立法院核管法第六條修正，然後也在5月20日通過核三重啟的公投案，「一切竟是來得如此突然。」

「核三運轉40年了，好不容易安全下莊了，為什麼又要重新來過？」周春米說，台灣社會對話多年的非核家園，為什麼會在一夕之間就被推翻？公投主文「確認無安全疑慮」，這個條件成就了嗎？沒有安全報告，就要全國老百姓來決定設在屏東的核三，要不要重啟，住在屏東的大家，縱使舉雙手雙腳，也沒任何改變的能耐。

周春米說，核三40年前設廠時沒辦法說不，40年後停機時還是一樣被逼迫；核三40年了，屏東人沒有虧欠台灣社會了，屏東是農漁大縣，也是觀光大縣，「農漁是我們的根，觀光是我們的本，我們沒法承受任何核電不安全所帶來的風險」，核三安全下莊，還給屏東人最謙卑的願望。

商品推薦