823重啟核三公投 屏東投票人數68萬2投開票所變更地點

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
0823重啟核三公投案登場，屏東縣共設732個投開票所，有兩個投開票所臨時變更，公報因刷期程關係來不及更新，該村的投票通知單有重印，請該村民眾要特別注意。記者劉星君／翻攝
8月23日重啟核三公投案登場，屏東縣公民投票權人數68萬8202人，共設732個投開票所，縣選委會指出，有兩處投開票所因受颱風等影響地點變更，公報因印刷期程來不及更新，但投票通知單有重印，請該村民眾特別注意，變更地點是565（新園鄉五房村）、636（琉球鄉天福村）兩個投開票所，請以投票通知單的為主。

兩處變更投開票所為：

565投開票所原本新園鄉東皇宮（許甫廟）變更為慈天宮在新園鄉五房路690巷110號，五房村9到11、26、27鄰。 

636投開票所原本的琉球鄉天南社區活動中心變更為天南國小教室琉球鄉忠孝路27號，天福村全村。

屏東縣選委會特別提醒，公投時記得攜帶「投票三寶」身分證、印章、投票通知單。請注意，不要帶手機或請將手機關機，因先前出現太多次投票時手機突然響起。

此次公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投涉及能源政策方向選擇，關係國家供電安全、地區發展、核能安全與地方民眾的生活福祉，成為社會高度關注議題。

這也是台灣第三次核能議題公投案，2018 年「以核養綠」公投、2021年「核四商轉」公投，今年2025年8月23日，重啟核三公投案。

屏東縣選委會指出，屏東縣114全國性公民投票投票權人數為68萬8202人，核三廠所在位址恆春鎮公投投票權人數2萬4992人，周邊影響的鄉鎮，車城鄉有7069人、滿州鄉有6388人、牡丹鄉4061人。

選委會指出，屏東縣共設732個投開票所，公投公報在8月20日前送各家戶。兩處投開票所有變更地點，因公報印刷期程來不及變更，但該村村民的投票通知有重印，請該村民眾要特別注意。

8月23日重啟核三公投案將登場，屏東縣公投投票權人數有68萬多人，核三廠所在地的恆春鎮公投人數有2萬4992人，圖為核三廠與周邊墾丁沙灘。記者劉星君／攝影
