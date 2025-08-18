恆春建城150年卻迎來核三重啟公投 周春米：不是禮物是捉弄更是糟蹋

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
8月23日舉行核三重啟公投，屏東縣長周春米18日凌晨臉書發文，今年是恆春建城150周年，但在8月23日，150年古城卻要迎來核三重啟公投，「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！」。圖／報系資料照
8月23日舉行核三重啟公投，屏東縣長周春米18日凌晨在臉書發文，今年是恆春建城150周年，但就在8月23日，150年古城，卻要迎來核三重啟公投，「這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！」

周春米18日凌晨發文說，這個周末，天氣終於放晴了，縣府的一些活動，也順利舉行，謝謝老天，也謝謝大家！只是，不可否認的，「心情還是一片陰霾，無法隱蔽的陰霾！」

周春米說，今年是恆春建城150周年，但是就在8月23日，這個150年的古城，卻要迎來核三重啟的公投，這不是禮物，這是捉弄，更是糟蹋！

周春米說，核三廠的二號機，今年5月17日停機，自那時起，台灣不再使用核電；但卻在停機的四天前，立法院核管法第六條修正，然後也在5月20日通過核三重啟的公投案，「一切竟是來得如此突然！」

「核三運轉40年了，好不容易安全下莊了，為什麼又要重新來過？」周春米說，台灣社會對話多年的非核家園，為什麼會在一夕之間就被推翻？

周春米說，公投主文「確認無安全疑慮」，這個條件成就了嗎？有調查報告嗎？沒有這樣的安全報告，就要全國的老百姓來決定設在屏東的核三，要不要重啟？「住在屏東的我們，縱使舉雙手雙腳，也沒任何改變的能耐！」

「核三40年了，屏東人沒有虧欠台灣社會了！」周春米表示，「核三40年前設廠時，我們沒辦法說不；40年後停機時，我們還是一樣被逼迫！」

「核三重啟不同意」，周春米說，屏東是農漁大縣也是觀光大縣，「農漁是我們的根，觀光是我們的本，我們沒法承受任何核電不安全所帶來的風險，核三安全下莊，也請大家還給我們屏東人最謙卑的願望！」

