核三延役公投 黃國昌喊話賴總統辯論

八二三核三延役公投在即，民眾黨主席黃國昌昨批民進黨持續擺爛，恐嚇台灣人卻不說要發展ＡＩ產業、半導體製程的電要從哪裡來。他喊話賴清德總統，要求比照總統大選辯論會模式，公開辯論台灣到底需不需要核三廠延役，「不要躲在辦公室裡不出來」。

黃國昌昨出席新北議員陳世軒辦的「搖滾水樂園」，也被問及民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊批國民黨未積極推核三公投、民眾黨不是國民黨小弟。

黃國昌緩頰說，「不會啦」，和國民黨在八二三合作非常愉快，也非常融洽，他認為現在最重要就是全力催票，盡最大努力把國家利益放在政黨利益之上。

「大家沒有發現到民進黨全面熄火嗎？」黃國昌說，民進黨黨政全無宣傳、沒有論述、持續擺爛，只拿過去的話語繼續恐嚇台灣人民，被打臉後選擇沉默不語，不希望人民出來投票展現意志，因為只有當人民不投票、不發聲，民進黨才可以繼續為所欲為，繼續賴清德說了算。

民進黨發言人卓冠廷說，阻擋燃料棒乾貯設施的國民黨，現在改口說放在核電廠內可以安心，每逢選舉就立場大轉彎，讓人質疑其能源政策的穩定性與科學依據；他更酸民眾黨立委黃國昌要求與兼任民進黨主席的賴總統辯論，黃不如跟二○一八年反核的自己來場「跨時空辯論」，一定精彩。

商品推薦