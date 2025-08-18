核三延役公投 黃國昌喊話賴總統辯論

聯合報／ 記者劉懿萱黃婉婷／連線報導

八二三核三延役公投在即，民眾黨主席黃國昌昨批民進黨持續擺爛，恐嚇台灣人卻不說要發展ＡＩ產業、半導體製程的電要從哪裡來。他喊話賴清德總統，要求比照總統大選辯論會模式，公開辯論台灣到底需不需要核三廠延役，「不要躲在辦公室裡不出來」。

黃國昌昨出席新北議員陳世軒辦的「搖滾水樂園」，也被問及民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊批國民黨未積極推核三公投、民眾黨不是國民黨小弟。

黃國昌緩頰說，「不會啦」，和國民黨在八二三合作非常愉快，也非常融洽，他認為現在最重要就是全力催票，盡最大努力把國家利益放在政黨利益之上。

「大家沒有發現到民進黨全面熄火嗎？」黃國昌說，民進黨黨政全無宣傳、沒有論述、持續擺爛，只拿過去的話語繼續恐嚇台灣人民，被打臉後選擇沉默不語，不希望人民出來投票展現意志，因為只有當人民不投票、不發聲，民進黨才可以繼續為所欲為，繼續賴清德說了算。

民進黨發言人卓冠廷說，阻擋燃料棒乾貯設施的國民黨，現在改口說放在核電廠內可以安心，每逢選舉就立場大轉彎，讓人質疑其能源政策的穩定性與科學依據；他更酸民眾黨立委黃國昌要求與兼任民進黨主席的賴總統辯論，黃不如跟二○一八年反核的自己來場「跨時空辯論」，一定精彩。

公投 核電 核三 黃國昌 賴清德

延伸閱讀

黃國昌到南投推核三公投 大爆「他」要被民進黨斷尾求生了

侯友宜指選市長要「少說多做」 黃國昌：100%正確

批民進黨823公投不論述、宣傳熄火 黃國昌喊賴清德出來辯論

影／宣傳反罷免 黃國昌：顏寬恒、江啟臣與楊瓊瓔都不能掉

相關新聞

核三重啟公投 核三廠已退休經理現身說法：核能安全「我也沒變畸形」

核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國跟民...

公投投票前超級星期天…朱立倫雲林宣講核三 講完快閃回防台中

國民黨雲林縣黨部今下午在斗六縣黨部、斗南順安宮及西螺農會舉辦3場「核電延役公投」宣講會，藍、白大咖輪番宣講支持延役，黨主...

影／ 盧秀燕宣講核三延役：興達電廠偷燒煤 陳其邁被罵慘

台中市長盧秀燕今晚為立委江啟臣反罷免助講時表示，核三廠延役票要投同意，以前國民黨執政電力穩定、價宜，足夠又乾淨，但民進黨...

核三無緣第一！美國這家核電廠拚全球首座除役後重啟 年底併網發電

核三重啟公投23日即將登場，有媒體報導全球沒有核電廠除役後重啟先例，不過，根據經濟部調查資料顯示，美國密西根州Palis...

藍：搶綠電大餅 變成官商勾結

和碩公司董事長童子賢近日為宣傳核三重啟公投頻批政府，還直呼「派系為綠電爭奪開槍是二流國家」，眾多南部國民黨立委也有感。國...

核三延役公投 黃國昌喊話賴總統辯論

八二三核三延役公投在即，民眾黨主席黃國昌昨批民進黨持續擺爛，恐嚇台灣人卻不說要發展ＡＩ產業、半導體製程的電要從哪裡來。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。