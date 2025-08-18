聽新聞
童子賢：地方派系為綠電開槍爭奪 才叫二流國家

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北報導

第二波罷免及核三重啟公投本周六投票，昨天是投票前的超級星期天，和碩集團董事長童子賢等人號召跨領域專家學者發起連署，呼籲全民為核三重啟公投投下同意票。針對民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡就是二等公民」，童子賢回應表示，政治清廉、做好環境保護就是一流國家象徵，地方派系為綠電開槍爭奪才叫做二流國家。

中選會先前舉辦五場核三重啟公投意見發表會，來自屏東的反方代表莊瑞雄在上周五壓軸場次直言「放了我的故鄉吧」。

童子賢昨天受訪時說，如果是以鄉土為訴求的地方主義，莊瑞雄這種愛地方的出發點很好，然而，他經常聲稱「核廢料放在哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、做好環境保護、經濟進步與民生富庶就是一流國家象徵，身為一流國家的國民，自然就是一等公民。

童子賢說，如果政治不清廉、環境遭受破壞、山林被砍伐，地方派系為了綠電開槍爭奪，進而造成國家經濟衰退，這就是所謂的二流國家；身為二流國家的國民，老百姓就會淪為二等公民，「希望台灣繼續做一流國家，你我跟莊委員都一樣，我們一起做一等公民」。

民眾黨昨舉行「百人連署挺核三，穩定台灣乾淨未來」記者會，揭示由二三八位跨領域專家簽署的「支持核三延役公投連署書」，連署人包括童子賢、交通部前部長賀陳旦、中央大學管理講座教授梁啟源、民眾黨主席黃國昌、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、核四廠前廠長王伯輝、核三廠前廠長林則棟、核二廠前廠長林文昌等人。

連署書指出，為回應二○五○淨零排放目標，台灣能源政策亟須務實調整，目前再生能源發展不僅遠低於原定目標，同時也因為弊案叢生、成本高昂而受挫，台電公司連年虧損，依賴政府預算撥補，整體能源結構已經難以支撐產業與民生需求，因此支持由立法院提出的核三重啟公投案。

連署書也細數支持重啟核三的四大理由，分別為「核能是再生能源轉型的過度支柱」、「能源安全攸關國家韌性」、「穩定能源是產業與數位轉型的關鍵基礎」、「穩定供電、減少空汙，守護全民健康」，呼籲學界與產業界共同連署支持。

童子賢致詞時表示，美國與日本都曾經歷經核災，但是兩國沒有放棄使用核電，台灣走在全球半導體產業最前端，許多製造業及工業用電需求大，如果政府只是說一動做一動，台灣將會一直站在懸崖邊緣。

「胡說八道！誰跟他搞派系！」莊瑞雄受訪時反擊，自己是受台灣綠黨邀請，擔任反方代表而非民進黨，全台灣沒人應該是二等公民。如果要把核廢料放在童子賢位於天母的豪宅旁，「他（指童）搞不好是第一個反抗的人」。

