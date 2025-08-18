聽新聞
0:00 / 0:00

藍動畫獲好評 綠對公投冷處理

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭黃婉婷／台北報導

核三重啟公投，國民黨日前推出的「南方四賤客」動畫宣傳片大獲好評。圖／擷取自國民黨「核三公投投同意CF — 拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」CF
核三重啟公投，國民黨日前推出的「南方四賤客」動畫宣傳片大獲好評。圖／擷取自國民黨「核三公投投同意CF — 拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」CF
八二三罷免及核三重啟公投本周六投票，昨天選前超級星期日，國民黨全力衝刺反惡罷與公投宣講。相較第一波罷免，這一波七名藍營立委更著重扎實陸戰；核三重啟公投方面，國民黨日前推出的「南方四賤客」動畫宣傳片大獲好評，也可望帶動投票率增長。

周五選前之夜，藍綠均未規畫大型聯合造勢，國民黨由七位立委個別舉行反惡罷活動。藍營評估，選情穩健樂觀，但仍不能大意，就怕支持者認為罷免難度高就減少出門投票意願。

核三重啟公投方面，國民黨日前推出仿美國動畫「南方四賤客」風格的公投宣傳片，引發網友熱烈回響，短短三天觀看人數已破卅七萬次。黨內評估，藍白陣營近期賣力宣傳，有望帶動投票率提升。

最後關鍵黃金周，民進黨採雙線布局，罷免採精準打擊，「客製化」藍營立委不適任元素，為空戰升級，同時加強巷戰，力催罷免同意票；公投則是「冷處理」，但在空戰仍會配合環團宣傳。

公投 核電 核三

延伸閱讀

黃國昌到南投推核三公投 大爆「他」要被民進黨斷尾求生了

吳思瑤、陳亭妃等全來了！為罷免游顥 6鄉鎮車掃大遶境

公投投票前超級星期天…朱立倫雲林宣講核三 講完快閃回防台中

罷免造勢升溫 蘇巧慧批國民黨二創影片：造謠不守法治

相關新聞

童子賢：地方派系為綠電開槍爭奪 才叫二流國家

第二波罷免及核三重啟公投本周六投票，昨天是投票前的超級星期天，和碩集團董事長童子賢等人號召跨領域專家學者發起連署，呼籲全...

藍：搶綠電大餅 變成官商勾結

和碩公司董事長童子賢近日為宣傳核三重啟公投頻批政府，還直呼「派系為綠電爭奪開槍是二流國家」，眾多南部國民黨立委也有感。國...

恆春建城150年卻迎來核三重啟公投 周春米：不是禮物是捉弄更是糟蹋

8月23日舉行核三重啟公投，屏東縣長周春米18日凌晨在臉書發文，今年是恆春建城150周年，但就在8月23日，150年古城...

核三延役公投 黃國昌喊話賴總統辯論

八二三核三延役公投在即，民眾黨主席黃國昌昨批民進黨持續擺爛，恐嚇台灣人卻不說要發展ＡＩ產業、半導體製程的電要從哪裡來。他...

賴總統上任後 「查的光電案 都英系把持」

立委莊瑞雄批「把核廢料放在哪裡，哪裡就是二等公民」，和碩董事長童子賢昨反擊說「地方派系為了綠電開槍爭奪」就是所謂二流國家...

呼籲重啟核三 國民黨：核廢料沒地方放 非事實

核三延役公投廿三日登場，核能安全性成正反交鋒焦點，去年初從核三廠退休的技術經理羅富國昨釋疑說，民眾對核能恐懼、排斥，與核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。