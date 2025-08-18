聽新聞
藍動畫獲好評 綠對公投冷處理
八二三罷免及核三重啟公投本周六投票，昨天選前超級星期日，國民黨全力衝刺反惡罷與公投宣講。相較第一波罷免，這一波七名藍營立委更著重扎實陸戰；核三重啟公投方面，國民黨日前推出的「南方四賤客」動畫宣傳片大獲好評，也可望帶動投票率增長。
周五選前之夜，藍綠均未規畫大型聯合造勢，國民黨由七位立委個別舉行反惡罷活動。藍營評估，選情穩健樂觀，但仍不能大意，就怕支持者認為罷免難度高就減少出門投票意願。
核三重啟公投方面，國民黨日前推出仿美國動畫「南方四賤客」風格的公投宣傳片，引發網友熱烈回響，短短三天觀看人數已破卅七萬次。黨內評估，藍白陣營近期賣力宣傳，有望帶動投票率提升。
最後關鍵黃金周，民進黨採雙線布局，罷免採精準打擊，「客製化」藍營立委不適任元素，為空戰升級，同時加強巷戰，力催罷免同意票；公投則是「冷處理」，但在空戰仍會配合環團宣傳。
