聽新聞
0:00 / 0:00

呼籲重啟核三 國民黨：核廢料沒地方放 非事實

聯合報／ 記者劉星君鄭媁／連線報導

核三延役公投廿三日登場，核能安全性成正反交鋒焦點，去年初從核三廠退休的技術經理羅富國昨釋疑說，民眾對核能恐懼、排斥，與核武有關，而他接觸輻射許久並無影響，「也沒變或變成畸形」，核能是安全的。

國民黨昨天表示，自五月核三廠二號機停機後，結果是能源結構失衡、電價漲聲不斷、產業投資信心動搖；核三延役，不只是能源問題，更是國安與經濟問題，呼籲公投投下同意票，重啟核三，讓台灣回到穩定能源正軌。

國民黨表示，「核廢料沒地方放」非事實，拒絕用「放你家」恐嚇人民；目前台灣的核廢料皆存放在核電廠廠區內，採用國際認證的「乾式貯存」技術，可安全保存至少四十年，並有完整安全防護。

國民黨立委蘇清泉昨在屏東市瑞光社區活動中心辦「新核能時代」放映座談會，針對日前經濟部長郭智輝在立院答詢提到「若把核三廠的敦親睦鄰費拿掉後，看他們要不要支持？」蘇再批「這真的是失言、失格」，台中的火力發電廠也有敦親睦鄰費，台中人反對再反對，因為空汙影響健康，「回饋金是不必要的」。會後邀請羅富國與民眾座談。

核三延役需花費多少錢？羅富國說，現今蓋新電廠要三千億元以上，加上物價通貨膨脹，現在搞不好三千億元還蓋不起來，法規規範電廠到期的三到五年前要提延役申請評估，幾年前核三有做過完整評估，一個機組延役要花兩、三百億元，但因政府政策關係，才未向核安會申請延役。

國民黨表示，國際趨勢顯示，美國、日本、法國、英國、加拿大等國家，陸續延役或重啟核電廠，確保能源韌性與減碳目標同步達成；芬蘭、瑞士等國的最終處置場已與台電簽署合作備忘錄，技術與規畫皆可行，政府應加速選址與工程進度，而不是用「放你家」的恐嚇語言誤導民眾。

公投 核電 核三 減碳 核廢料 郭智輝

延伸閱讀

圖表看時事／郭智輝「核三睦鄰費」用在哪？地方建設、發津貼靠它

郭智輝爭議民進黨內也炸鍋 地方黨部、議員「關心電話」接不完

關稅公布...郭智輝卻在「快樂晚宴」 藍白黨主席同批：這樣的官員需要存在？

郭智輝「快樂在一起」晚宴惹議 侯漢廷再爆時間、還搭公務車

相關新聞

核三重啟公投 核三廠已退休經理現身說法：核能安全「我也沒變畸形」

核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國跟民...

公投投票前超級星期天…朱立倫雲林宣講核三 講完快閃回防台中

國民黨雲林縣黨部今下午在斗六縣黨部、斗南順安宮及西螺農會舉辦3場「核電延役公投」宣講會，藍、白大咖輪番宣講支持延役，黨主...

影／ 盧秀燕宣講核三延役：興達電廠偷燒煤 陳其邁被罵慘

台中市長盧秀燕今晚為立委江啟臣反罷免助講時表示，核三廠延役票要投同意，以前國民黨執政電力穩定、價宜，足夠又乾淨，但民進黨...

核三無緣第一！美國這家核電廠拚全球首座除役後重啟 年底併網發電

核三重啟公投23日即將登場，有媒體報導全球沒有核電廠除役後重啟先例，不過，根據經濟部調查資料顯示，美國密西根州Palis...

藍：搶綠電大餅 變成官商勾結

和碩公司董事長童子賢近日為宣傳核三重啟公投頻批政府，還直呼「派系為綠電爭奪開槍是二流國家」，眾多南部國民黨立委也有感。國...

核三延役公投 黃國昌喊話賴總統辯論

八二三核三延役公投在即，民眾黨主席黃國昌昨批民進黨持續擺爛，恐嚇台灣人卻不說要發展ＡＩ產業、半導體製程的電要從哪裡來。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。