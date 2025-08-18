呼籲重啟核三 國民黨：核廢料沒地方放 非事實

核三延役公投廿三日登場，核能安全性成正反交鋒焦點，去年初從核三廠退休的技術經理羅富國昨釋疑說，民眾對核能恐懼、排斥，與核武有關，而他接觸輻射許久並無影響，「也沒變或變成畸形」，核能是安全的。

國民黨昨天表示，自五月核三廠二號機停機後，結果是能源結構失衡、電價漲聲不斷、產業投資信心動搖；核三延役，不只是能源問題，更是國安與經濟問題，呼籲公投投下同意票，重啟核三，讓台灣回到穩定能源正軌。

國民黨表示，「核廢料沒地方放」非事實，拒絕用「放你家」恐嚇人民；目前台灣的核廢料皆存放在核電廠廠區內，採用國際認證的「乾式貯存」技術，可安全保存至少四十年，並有完整安全防護。

國民黨立委蘇清泉昨在屏東市瑞光社區活動中心辦「新核能時代」放映座談會，針對日前經濟部長郭智輝在立院答詢提到「若把核三廠的敦親睦鄰費拿掉後，看他們要不要支持？」蘇再批「這真的是失言、失格」，台中的火力發電廠也有敦親睦鄰費，台中人反對再反對，因為空汙影響健康，「回饋金是不必要的」。會後邀請羅富國與民眾座談。

核三延役需花費多少錢？羅富國說，現今蓋新電廠要三千億元以上，加上物價通貨膨脹，現在搞不好三千億元還蓋不起來，法規規範電廠到期的三到五年前要提延役申請評估，幾年前核三有做過完整評估，一個機組延役要花兩、三百億元，但因政府政策關係，才未向核安會申請延役。

國民黨表示，國際趨勢顯示，美國、日本、法國、英國、加拿大等國家，陸續延役或重啟核電廠，確保能源韌性與減碳目標同步達成；芬蘭、瑞士等國的最終處置場已與台電簽署合作備忘錄，技術與規畫皆可行，政府應加速選址與工程進度，而不是用「放你家」的恐嚇語言誤導民眾。

商品推薦