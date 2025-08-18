賴上任後 「查的光電案 都英系把持」

立委莊瑞雄批「把核廢料放在哪裡，哪裡就是二等公民」，和碩董事長童子賢昨反擊說「地方派系為了綠電開槍爭奪」就是所謂二流國家，砲火牽扯台南一連串光電弊案；立委謝龍介對此也曾指出，賴清德總統上任後「查的光電案都是英系把持」。

台南二○二二年十一月民進黨前中執委郭再欽已轉手的公司遭人開了五十八槍，前市議員謝財旺服務處也被連開卅槍，因此稱為「學甲八八槍擊案」，遭疑牽動光電利益，同年底時任南市經發局長陳凱凌等人則被調查圖利光電業者力暘集團；去年檢調偵辦虧損嚴重的台鹽綠能公司，前董事長陳啓昱等高層涉勾結業者攔截公司開發光電的利益。

外界質疑光電工程油水太肥，引起派系爭鬥，謝龍介去年十月直播時表示，賴清德總統上任後，查的光電案都是英系把持，辦案似乎比較有針對性。

據地方知情人士分析，民進黨前中執委郭再欽於八八槍擊案屬被害人，在力暘集團案則安排力暘總裁古盛煇與台南市長黃偉哲、陳凱凌會面，郭本身屬英系，郭也曾說南市長選舉時支持黃偉哲；出身高雄的陳凱凌，也在桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅的團隊任官，與英系有交涉；陳啓昱政治生涯在黨內與菊系、英系等有密切關聯，在蔡英文上任總統後出任台鹽董事長。

不過八八槍、力暘、台鹽綠能案，皆未查出有綠營檯面上的要角涉入，僅黃偉哲因為力暘集團案，接受台南地檢署約談作證、也以證人身分到台南地院開庭。

八八槍案策畫者「紅龜」洪政軍判刑十年、槍手孔祥志八年，學甲慈濟宮董事長王文宗涉藏匿人犯判六月，全案三月已定讞；力暘案、台鹽綠能案仍在一審審理中。

