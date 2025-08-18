藍：搶綠電大餅 變成官商勾結

和碩公司董事長童子賢近日為宣傳核三重啟公投頻批政府，還直呼「派系為綠電爭奪開槍是二流國家」，眾多南部國民黨立委也有感。國民黨立委柯志恩昨天說，人民吸空汙，還要忍受環境被破壞的苦果，的確讓人感覺是二流國家的二等公民。國民黨立委葛如鈞則說，童子賢對核能的理性討論已贏得同業掌聲，為此不惜批判政府，「只是剛好而已」。

國民黨立委謝龍介表示，能源政策本來就有多重選擇，政府現在卻把核廢料汙名化；綠電也不是說不好，但現在變成搶奪大餅而官商勾結，還有相關人員遭關押。他說，其實，南部人從沒反對綠能，但因加速開發，當中藏了太多利益輸送。

謝龍介過去質詢時也表示，全國綠能分布中，台南就占三分之一，永康、七股占地一一○平方公里，太陽能光電就占了十五平方公里，「台南不但開了八十八槍，開槍還是以工程的大小來算，小工程開十槍、大利益開八十八槍」。

柯志恩則指出，高雄大樹和山光電就是最血淋淋的例子，業者為開發綠電把整片山頭剷平，也因為違法遭收押，案場全面停擺，不但電沒發到，還造成當地生態與環境的全面破壞；未來可能還要在台東美麗的海岸線插更多的風機，讓綠電開發商賺得盆滿缽滿。

柯志恩質疑，沒聽過有先進國家以破壞環境為代價在開發綠電，民進黨政府放棄穩定的核能發電，卻要燒更多煤氣、破壞更多山林，人民被迫吸火力發電的空汙廢氣影響健康，花納稅錢補貼台電，還被漲電價剝兩層皮，這些事情都讓人感覺好像就是二流國家的二等公民。

「從頭到尾都在騙錢。」國民黨立委蘇清泉直呼，政府一年一億元貼補業者建設光電設施，像佳冬海上光電場、車城光電場等，碰到颱風就不堪一擊，很多甚至掉落海中，這些補助的錢一定要追回來。

葛如鈞表示，童子賢對核能的理性討論已贏得同業掌聲，從現況來看，各國搶蓋核電廠、公司搶購核電，只有台灣在「一年關一台（核電機組）」；童子賢為此不惜批判政府，「只是剛好而已」。

商品推薦