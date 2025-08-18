聽新聞
0:00 / 0:00

藍：搶綠電大餅 變成官商勾結

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
民眾黨昨舉行「百人連署挺核三，穩定台灣乾淨未來」記者會，揭示二三八位跨領域專家簽署的支持核三延役公投連署書；包括和碩董事長童子賢、交通部前部長賀陳旦等連署人，拉起為台灣爭口氣布條。記者黃義書／攝影
民眾黨昨舉行「百人連署挺核三，穩定台灣乾淨未來」記者會，揭示二三八位跨領域專家簽署的支持核三延役公投連署書；包括和碩董事長童子賢、交通部前部長賀陳旦等連署人，拉起為台灣爭口氣布條。記者黃義書／攝影

和碩公司董事長童子賢近日為宣傳核三重啟公投頻批政府，還直呼「派系為綠電爭奪開槍是二流國家」，眾多南部國民黨立委也有感。國民黨立委柯志恩昨天說，人民吸空汙，還要忍受環境被破壞的苦果，的確讓人感覺是二流國家的二等公民。國民黨立委葛如鈞則說，童子賢對核能的理性討論已贏得同業掌聲，為此不惜批判政府，「只是剛好而已」。

國民黨立委謝龍介表示，能源政策本來就有多重選擇，政府現在卻把核廢料汙名化；綠電也不是說不好，但現在變成搶奪大餅而官商勾結，還有相關人員遭關押。他說，其實，南部人從沒反對綠能，但因加速開發，當中藏了太多利益輸送。

謝龍介過去質詢時也表示，全國綠能分布中，台南就占三分之一，永康、七股占地一一○平方公里，太陽能光電就占了十五平方公里，「台南不但開了八十八槍，開槍還是以工程的大小來算，小工程開十槍、大利益開八十八槍」。

柯志恩則指出，高雄大樹和山光電就是最血淋淋的例子，業者為開發綠電把整片山頭剷平，也因為違法遭收押，案場全面停擺，不但電沒發到，還造成當地生態與環境的全面破壞；未來可能還要在台東美麗的海岸線插更多的風機，讓綠電開發商賺得盆滿缽滿。

柯志恩質疑，沒聽過有先進國家以破壞環境為代價在開發綠電，民進黨政府放棄穩定的核能發電，卻要燒更多煤氣、破壞更多山林，人民被迫吸火力發電的空汙廢氣影響健康，花納稅錢補貼台電，還被漲電價剝兩層皮，這些事情都讓人感覺好像就是二流國家的二等公民。

「從頭到尾都在騙錢。」國民黨立委蘇清泉直呼，政府一年一億元貼補業者建設光電設施，像佳冬海上光電場、車城光電場等，碰到颱風就不堪一擊，很多甚至掉落海中，這些補助的錢一定要追回來。

葛如鈞表示，童子賢對核能的理性討論已贏得同業掌聲，從現況來看，各國搶蓋核電廠、公司搶購核電，只有台灣在「一年關一台（核電機組）」；童子賢為此不惜批判政府，「只是剛好而已」。

公投 核電 核三 柯志恩 謝龍介 葛如鈞 核廢料

延伸閱讀

贊同童子賢 柯志恩嘆：人民吸空汙、環境被破壞如二等公民

再嗆童子賢避談核廢存放 莊瑞雄：扯政黨派系沒意義

葛如鈞：童子賢挺核博得同業掌聲 嗆政府「剛好而已」

童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民

相關新聞

核三重啟公投 核三廠已退休經理現身說法：核能安全「我也沒變畸形」

核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國跟民...

公投投票前超級星期天…朱立倫雲林宣講核三 講完快閃回防台中

國民黨雲林縣黨部今下午在斗六縣黨部、斗南順安宮及西螺農會舉辦3場「核電延役公投」宣講會，藍、白大咖輪番宣講支持延役，黨主...

影／ 盧秀燕宣講核三延役：興達電廠偷燒煤 陳其邁被罵慘

台中市長盧秀燕今晚為立委江啟臣反罷免助講時表示，核三廠延役票要投同意，以前國民黨執政電力穩定、價宜，足夠又乾淨，但民進黨...

核三無緣第一！美國這家核電廠拚全球首座除役後重啟 年底併網發電

核三重啟公投23日即將登場，有媒體報導全球沒有核電廠除役後重啟先例，不過，根據經濟部調查資料顯示，美國密西根州Palis...

藍：搶綠電大餅 變成官商勾結

和碩公司董事長童子賢近日為宣傳核三重啟公投頻批政府，還直呼「派系為綠電爭奪開槍是二流國家」，眾多南部國民黨立委也有感。國...

核三延役公投 黃國昌喊話賴總統辯論

八二三核三延役公投在即，民眾黨主席黃國昌昨批民進黨持續擺爛，恐嚇台灣人卻不說要發展ＡＩ產業、半導體製程的電要從哪裡來。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。