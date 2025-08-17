黃國昌籲加開核三重啟公投辯論 邀賴總統參加

快訊

中央社／ 新北17日

民眾黨提出的核三重啟公投案將在8月23日投票，民眾黨黨主席、立委黃國昌今天表示，希望能加開辯論會，邀請民進黨主席賴清德針對台灣要不要核電等議題進行公開辯論。

黃國昌今天下午參加民眾黨新北市議員陳世軒在新莊丹鳳國小主辦的「搖滾水樂園」，和現場小朋友一同玩水槍大戰，掀起全場最高潮。

黃國昌接受媒體聯訪時表示，與國民黨在823公投空戰上合作非常愉快融洽。相對於民進黨持續擺爛、面對公投議題全面熄火，完全不宣傳及論述，只會不斷拿同樣話語恐嚇民眾，理由就是不希望人民投票，因為，人民不同票、不發聲，才能讓綠營持續為所欲為。

黃國昌表示，包括美國智庫、商會等，都很關心台灣能源供給是否能滿足台灣產業發展需求，這是攸關台灣國家發展、下一代福祉、大家共同的事情。

黃國昌表示，民進黨故步自封，時代及科技都發展到什麼程度了，民進黨卻像山頂洞人緊抱過去想法不放，但世界科技發展不會因為台灣或民進黨的故步自封停下腳步。

他表示，綠營側翼與其不斷拿別人出來消費，不如勇敢自己派主將出來戰，怎麼會民進黨怯戰成這個樣子，說明會5名代表中沒有1人是民進黨主將。

他表示，若總統賴清德對核三重啟這麼有意見，可以加開公開辯論，比照總統大選的辯論會的模式，公開邀請賴清德主席出來公開辯論，針對台灣要不要核電及核三要不要延役等議題，出來面對台灣人民，說清楚講明白。

相關新聞

核三重啟公投 核三廠已退休經理現身說法：核能安全「我也沒變畸形」

核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國跟民...

公投投票前超級星期天…朱立倫雲林宣講核三 講完快閃回防台中

國民黨雲林縣黨部今下午在斗六縣黨部、斗南順安宮及西螺農會舉辦3場「核電延役公投」宣講會，藍、白大咖輪番宣講支持延役，黨主...

影／ 盧秀燕宣講核三延役：興達電廠偷燒煤 陳其邁被罵慘

台中市長盧秀燕今晚為立委江啟臣反罷免助講時表示，核三廠延役票要投同意，以前國民黨執政電力穩定、價宜，足夠又乾淨，但民進黨...

核三無緣第一！美國這家核電廠拚全球首座除役後重啟 年底併網發電

核三重啟公投23日即將登場，有媒體報導全球沒有核電廠除役後重啟先例，不過，根據經濟部調查資料顯示，美國密西根州Palis...

核三重啟公投最後倒數 產官學專家百人連署籲投同意票

核三重啟公投8月23日投票，和碩集團董事長童子賢、民眾黨主席黃國昌等人發起連署，號召跨領域專家學者投下同意票，獲得超過百...

贊同童子賢 柯志恩嘆：人民吸空汙、環境被破壞如二等公民

和碩集團董事長童子賢批評，派系為綠電爭奪開槍是二流國家。國民黨立委謝龍介表示，綠電不是錯，但當派系與政府官商勾結搶奪綠能...

