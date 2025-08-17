黃國昌籲加開核三重啟公投辯論 邀賴總統參加

民眾黨提出的核三重啟公投案將在8月23日投票，民眾黨黨主席、立委黃國昌今天表示，希望能加開辯論會，邀請民進黨主席賴清德針對台灣要不要核電等議題進行公開辯論。

黃國昌今天下午參加民眾黨新北市議員陳世軒在新莊丹鳳國小主辦的「搖滾水樂園」，和現場小朋友一同玩水槍大戰，掀起全場最高潮。

黃國昌接受媒體聯訪時表示，與國民黨在823公投空戰上合作非常愉快融洽。相對於民進黨持續擺爛、面對公投議題全面熄火，完全不宣傳及論述，只會不斷拿同樣話語恐嚇民眾，理由就是不希望人民投票，因為，人民不同票、不發聲，才能讓綠營持續為所欲為。

黃國昌表示，包括美國智庫、商會等，都很關心台灣能源供給是否能滿足台灣產業發展需求，這是攸關台灣國家發展、下一代福祉、大家共同的事情。

黃國昌表示，民進黨故步自封，時代及科技都發展到什麼程度了，民進黨卻像山頂洞人緊抱過去想法不放，但世界科技發展不會因為台灣或民進黨的故步自封停下腳步。

他表示，綠營側翼與其不斷拿別人出來消費，不如勇敢自己派主將出來戰，怎麼會民進黨怯戰成這個樣子，說明會5名代表中沒有1人是民進黨主將。

他表示，若總統賴清德對核三重啟這麼有意見，可以加開公開辯論，比照總統大選的辯論會的模式，公開邀請賴清德主席出來公開辯論，針對台灣要不要核電及核三要不要延役等議題，出來面對台灣人民，說清楚講明白。

