影／ 盧秀燕宣講核三延役：興達電廠偷燒煤 陳其邁被罵慘

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今晚舉行新社團結晚會，台中市長盧秀燕到場助講。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今晚舉行新社團結晚會，台中市長盧秀燕到場助講。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今晚為立委江啟臣反罷免助講時表示，核三廠延役票要投同意，以前國民黨執政電力穩定、價宜，足夠又乾淨，但民進黨一直關掉核電廠，讓電價貴又髒，因為民進黨電不夠，連興達電廠都偷偷燒煤發電，民進黨自己當市長的高雄市長陳其邁也未接獲通知，讓他被市民罵得狗血淋頭。

盧秀燕今晚在新社區，助講江啟臣團結晚會時說核三廠在屏東，台中有一座最大火力發電廠，10部機組都燒煤，火力全開，空氣不好，因為電不夠，政府就拚命燃，在高雄的興達電廠也是燒煤，本來已除後停止，因為民進黨電不夠，連興達電廠都偷偷燒。

她說，民進黨自己當市長的高雄市長陳其邁，繼續燒煤發電，沒有通知陳其邁，讓他被市民罵得狗血淋頭，高雄人很生氣，她說台灣發電有連動，「當核電關掉，每座電廠都要多燒。」

公投 核電 核三

相關新聞

核三重啟公投 核三廠已退休經理現身說法：核能安全「我也沒變畸形」

核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國跟民...

公投投票前超級星期天…朱立倫雲林宣講核三 講完快閃回防台中

國民黨雲林縣黨部今下午在斗六縣黨部、斗南順安宮及西螺農會舉辦3場「核電延役公投」宣講會，藍、白大咖輪番宣講支持延役，黨主...

核三無緣第一！美國這家核電廠拚全球首座除役後重啟 年底併網發電

核三重啟公投23日即將登場，有媒體報導全球沒有核電廠除役後重啟先例，不過，根據經濟部調查資料顯示，美國密西根州Palis...

核三重啟公投最後倒數 產官學專家百人連署籲投同意票

核三重啟公投8月23日投票，和碩集團董事長童子賢、民眾黨主席黃國昌等人發起連署，號召跨領域專家學者投下同意票，獲得超過百...

贊同童子賢 柯志恩嘆：人民吸空汙、環境被破壞如二等公民

和碩集團董事長童子賢批評，派系為綠電爭奪開槍是二流國家。國民黨立委謝龍介表示，綠電不是錯，但當派系與政府官商勾結搶奪綠能...

