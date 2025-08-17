影／ 盧秀燕宣講核三延役：興達電廠偷燒煤 陳其邁被罵慘

台中市長盧秀燕今晚為立委江啟臣反罷免助講時表示，核三廠延役票要投同意，以前國民黨執政電力穩定、價宜，足夠又乾淨，但民進黨一直關掉核電廠，讓電價貴又髒，因為民進黨電不夠，連興達電廠都偷偷燒煤發電，民進黨自己當市長的高雄市長陳其邁也未接獲通知，讓他被市民罵得狗血淋頭。

盧秀燕今晚在新社區，助講江啟臣團結晚會時說核三廠在屏東，台中有一座最大火力發電廠，10部機組都燒煤，火力全開，空氣不好，因為電不夠，政府就拚命燃，在高雄的興達電廠也是燒煤，本來已除後停止，因為民進黨電不夠，連興達電廠都偷偷燒。

她說，民進黨自己當市長的高雄市長陳其邁，繼續燒煤發電，沒有通知陳其邁，讓他被市民罵得狗血淋頭，高雄人很生氣，她說台灣發電有連動，「當核電關掉，每座電廠都要多燒。」

