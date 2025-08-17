快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

核三重啟公投 核三廠已退休經理現身說法：核能安全「我也沒變畸形」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國（右）跟民眾釋疑，他說，核能是安全的，重啟核三廠所需經費約兩、三百億元。記者劉星君／攝影
核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國（右）跟民眾釋疑，他說，核能是安全的，重啟核三廠所需經費約兩、三百億元。記者劉星君／攝影

核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國跟民眾釋疑，他說，核能是安全的，重啟核三廠所需經費約兩、三百億元。蘇清泉也再批經濟部長郭智輝日前的發言「太失格」。

「新核能時代」放映會今在屏東市瑞光社區活動中心舉行，立委蘇清泉、議員黃明賢、蘇資婷、市民代表傅建雄與會，邀請去年初從核三廠退休的技術經理羅富國跟民眾座談，近30人參與，藉由科學討論取代意識形態的偏見。

蘇清泉說，核三廠在屏東40年，有多少個廠長、副廠長，有些在恆春成家立業，退休後也留在恆春，若是核三廠很危險，應該早就跑光了。他也提到，當時恆春窮困，種瓊麻、蕃薯，因為電廠進駐，引進大批技術人員與勞工，也帶動經濟發展。

經濟部長郭智輝日前在立院答詢提到，「若把核三廠的敦親睦鄰費拿掉後，看他們要不要支持？」蘇清泉今再批「這真的是失言、失格」，台中的火力發電廠也有敦親睦鄰費，台中人反對再反對，因為空汙影響健康，「回饋金是不必要的」。

電影放映結束後，核三廠退休技術經理羅富國跟民眾釋疑，民眾關注核三廠延役、位在斷層帶、與核廢料處理。羅富國說，大家對核能恐懼、排斥，「是因為根深蒂固被教育成核能跟核武有關，核能危險，實際上是被渲染、誇大報導」。

羅富國說，核電廠大修時，他會接觸燃料棒，會有一些些微輻射，他接觸這麼久，「你看我有什麼變化嗎？也沒變或變成畸形」，輕微輻射可以控制的輻射，對人是沒有影響。

核三延役花費會需多少錢？羅富國說，現今蓋電廠要三千億元以上，加上物價通貨膨脹，現在搞不好三千億元還蓋不起來。根據美國延役法規，台灣大概也是沿用法規要求，評估一個機組延役要花兩、三百億元。評估延役廿年可以創造出多少經濟力，法規規範電廠到期的三到五年前要提延役申請評估，在幾年前，核三有做過完整評估，但因政府政策關係，才未向核安會申請延役。

核三廠在恆春斷層帶，羅富國說，福島事件後全世界核能管制機關，要求核能電廠針對天然災害、地震、海嘯、颱風等災害重新評估，311福島事故後，核三廠重要安全設備，耐震要求提高1.3Ｇ。

核廢料去留，羅富國表示，核廢料分高階、低階。核三乾式儲存場，在他退休前已在準備規畫，若因應延役必要，乾式儲存場要在5、6年內蓋好，因為核三廠用過燃料池，約可再運轉5年，可以存放，若沒有把原來燃料搬出來，會跟核一、核二一樣，反應爐燃料搬不出來。

核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會。記者劉星君／翻攝
核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會。記者劉星君／翻攝
核三重啟公投案23日登場，縣議員黃明賢（右）、蘇資婷（左）出席「新核能時代」放映座談會，去年初從核三廠退休技術經理羅富國（中）跟民眾釋疑，他說，核能是安全的，重啟核三廠所需經費約兩、三百億元。記者劉星君／攝影
核三重啟公投案23日登場，縣議員黃明賢（右）、蘇資婷（左）出席「新核能時代」放映座談會，去年初從核三廠退休技術經理羅富國（中）跟民眾釋疑，他說，核能是安全的，重啟核三廠所需經費約兩、三百億元。記者劉星君／攝影

公投 核電 核三

延伸閱讀

核三重啟公投 藍屏東辦座談會盼台灣能源多選擇

郭智輝爭議民進黨內也炸鍋 地方黨部、議員「關心電話」接不完

郭智輝「快樂在一起」晚宴惹議 侯漢廷再爆時間、還搭公務車

郭智輝「快樂福容宴」貴賓廳 包廂低消6萬元起跳

相關新聞

核三重啟公投最後倒數 產官學專家百人連署籲投同意票

核三重啟公投8月23日投票，和碩集團董事長童子賢、民眾黨主席黃國昌等人發起連署，號召跨領域專家學者投下同意票，獲得超過百...

影／ 盧秀燕宣講核三延役：興達電廠偷燒煤 陳其邁被罵慘

台中市長盧秀燕今晚為立委江啟臣反罷免助講時表示，核三廠延役票要投同意，以前國民黨執政電力穩定、價宜，足夠又乾淨，但民進黨...

核三重啟公投 核三廠已退休經理現身說法：核能安全「我也沒變畸形」

核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國跟民...

核三無緣第一！美國這家核電廠拚全球首座除役後重啟 年底併網發電

核三重啟公投23日即將登場，有媒體報導全球沒有核電廠除役後重啟先例，不過，根據經濟部調查資料顯示，美國密西根州Palis...

公投投票前超級星期天…朱立倫雲林宣講核三 講完快閃回防台中

國民黨雲林縣黨部今下午在斗六縣黨部、斗南順安宮及西螺農會舉辦3場「核電延役公投」宣講會，藍、白大咖輪番宣講支持延役，黨主...

贊同童子賢 柯志恩嘆：人民吸空汙、環境被破壞如二等公民

和碩集團董事長童子賢批評，派系為綠電爭奪開槍是二流國家。國民黨立委謝龍介表示，綠電不是錯，但當派系與政府官商勾結搶奪綠能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。