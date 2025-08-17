核三重啟公投 核三廠已退休經理現身說法：核能安全「我也沒變畸形」

核三重啟公投案23日登場，國民黨籍蘇清泉今在屏東市舉辦「新核能時代」放映座談會，邀請去年初從核三廠退休技術經理羅富國跟民眾釋疑，他說，核能是安全的，重啟核三廠所需經費約兩、三百億元。蘇清泉也再批經濟部長郭智輝日前的發言「太失格」。

「新核能時代」放映會今在屏東市瑞光社區活動中心舉行，立委蘇清泉、議員黃明賢、蘇資婷、市民代表傅建雄與會，邀請去年初從核三廠退休的技術經理羅富國跟民眾座談，近30人參與，藉由科學討論取代意識形態的偏見。

蘇清泉說，核三廠在屏東40年，有多少個廠長、副廠長，有些在恆春成家立業，退休後也留在恆春，若是核三廠很危險，應該早就跑光了。他也提到，當時恆春窮困，種瓊麻、蕃薯，因為電廠進駐，引進大批技術人員與勞工，也帶動經濟發展。

經濟部長郭智輝日前在立院答詢提到，「若把核三廠的敦親睦鄰費拿掉後，看他們要不要支持？」蘇清泉今再批「這真的是失言、失格」，台中的火力發電廠也有敦親睦鄰費，台中人反對再反對，因為空汙影響健康，「回饋金是不必要的」。

電影放映結束後，核三廠退休技術經理羅富國跟民眾釋疑，民眾關注核三廠延役、位在斷層帶、與核廢料處理。羅富國說，大家對核能恐懼、排斥，「是因為根深蒂固被教育成核能跟核武有關，核能危險，實際上是被渲染、誇大報導」。

羅富國說，核電廠大修時，他會接觸燃料棒，會有一些些微輻射，他接觸這麼久，「你看我有什麼變化嗎？也沒變或變成畸形」，輕微輻射可以控制的輻射，對人是沒有影響。

核三延役花費會需多少錢？羅富國說，現今蓋電廠要三千億元以上，加上物價通貨膨脹，現在搞不好三千億元還蓋不起來。根據美國延役法規，台灣大概也是沿用法規要求，評估一個機組延役要花兩、三百億元。評估延役廿年可以創造出多少經濟力，法規規範電廠到期的三到五年前要提延役申請評估，在幾年前，核三有做過完整評估，但因政府政策關係，才未向核安會申請延役。

核三廠在恆春斷層帶，羅富國說，福島事件後全世界核能管制機關，要求核能電廠針對天然災害、地震、海嘯、颱風等災害重新評估，311福島事故後，核三廠重要安全設備，耐震要求提高1.3Ｇ。

核廢料去留，羅富國表示，核廢料分高階、低階。核三乾式儲存場，在他退休前已在準備規畫，若因應延役必要，乾式儲存場要在5、6年內蓋好，因為核三廠用過燃料池，約可再運轉5年，可以存放，若沒有把原來燃料搬出來，會跟核一、核二一樣，反應爐燃料搬不出來。

