核三無緣第一！美國這家核電廠拚全球首座除役後重啟 年底併網發電
核三重啟公投23日即將登場，有媒體報導全球沒有核電廠除役後重啟先例，不過，根據經濟部調查資料顯示，美國密西根州Palisades核電廠「預計將是美國第一座除役後又恢復運作之核電廠」。除役核電廠重啟發電首例正在形成中，因此，台灣核三廠就算闖過重重關卡重啟，也不會是全球第一座除役後又重啟的核電廠。
清大特聘教授葉宗洸指出，美國密西根州Palisades核電廠就是除役電廠申請重新啟用的案例，2、3周前已取得燃料裝填許可，預計2025年底前供電。Palisades核電廠的重啟經過，頗為特別。
Palisades核電廠2022年5月結束運轉，進入永久停機階段，停機後進入除役程序，2022年6月由Holtec International接手，成為除役管理人，但原本要接手除役工作的Holtec，卻向美國能源部申請貸款，做為重啟電廠運作經費。
Palisades核電廠最初的許可執照是2011年3月到期，美國核管會2007年核准延期20年的申請，因此許可執照效期為2031年3月24日。若2025年底順利併網發電到2031年3月，就只有短短5年多，不符合重啟效益，因此，葉宗洸認為，Holtec將會在Palisades重新運轉後，再為Palisades申請延役。
根據美國能源部今年8月7日發布新聞稿，美國能源部長Chris Wright宣布向Holtec發放第5筆貸款，以幫助資助Palisades核電廠的重啟；到目前為止，美國能源部擔保的貸款資金，已向Holtec公司提供逾3.35億美元的貸款，用於資助其重新開放核電站的資金。
經濟部一份調查資料指出，Palisades核電廠於2022年關閉時，已營運50多年，是美國營運最古老核電設施之一，密西根大學經濟成長研究所於2023年一份報告指出，該核電廠關閉造成鄰近Van Buren郡、Berrien郡及Cass郡等3郡約2.5億美元的經濟損失；不過，美國也有環團及部分居住在電廠附近居民，對於重啟具有50年歷史的核電廠表示擔憂。
