民眾黨邀跨領域238名專家學者 連署支持核三延役

中央社／ 台北17日電

核三重啟公投23日登場，民眾黨今天舉行記者會，號召238名跨領域學者專家連署，支持在「核安無虞、核廢有解」前提下，延長核三廠運轉年限，並強調能源議題是科學題、絕非政治題，不該受政黨及意識形態綁架。

民眾黨上午舉辦「百人連署挺核三．穩定台灣乾淨未來」記者會，邀請和碩董事長童子賢、前交通部長賀陳旦、國民黨立委翁曉玲等人出席，並號召238名跨領域的經濟、法律、能源、政治、國防、工程、企業界學者專家連署。

民眾黨秘書長周榆修表示，2050淨零碳排是國際共識，但台灣再生能源成長不如預期，且不當開發造成環境衝擊、弊案頻傳；執政黨要核能退場，卻不顧國際情勢與產業需要，這次連署支持核三延役，作為能源轉型過渡期的關鍵穩定力量。

翁曉玲說，全球紛紛要求重返核電，即使遭過重大核能事故的美國及日本，也已擴大興建核電機組，走在全球科技產業前端的台灣，更需要穩定的能源。核三延役公投就是要讓政府知道，在安全無虞情況下，只要全民同意重啟，政府就須順從民意，要求台電重啟核三廠。

童子賢表示，美國賓州跟日本都曾經歷核災，但兩國都沒有放棄使用核電；台灣走在全球半導體產業最前端、成為產業鏈關鍵，包含台積電等許多製造業及工業的用電量雖然大，但經濟發展、科技進步本來就要仰賴這些電力，所以「供應足夠的電、供應足夠不排碳的電，本來就是先進國家的象徵」。

童子賢說，期盼政府能更積極，把先進科技的基礎環境布局，包含人才、能源完備，保證台灣的產業競爭力能繼續延續10年以上；如果政府還擠牙膏式，說一動做一動，這樣台灣將一直在懸崖邊緣，期盼台灣能有正確的能源政策，讓經濟繼續繁榮、民生繼續富裕。

賀陳旦表示，停用核電改以天然氣取代，同樣會有碳排問題，因應當今減碳淨零的趨勢，且考量國安，台灣必須重回能夠自給自足、單獨的能源供電，也就是核電。台灣作為海島國家，能源穩固必須多元發展，核電應是更好的選擇。

國立中央大學管理講座教授梁啟源指出，根據供電指標，電力備轉容量低於10%就有供電疑慮，民進黨執政提高再生能源比重，白天有太陽能支撐，但夜晚備轉電力急速降低，過去一年備轉容量不及10%共119天，其中34天低於7%、3天低於5%，未來電力短缺將更加難以預期。

