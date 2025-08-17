公投投票前超級星期天…朱立倫雲林宣講核三 講完快閃回防台中

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國民黨主席下午參加雲林核三延役宣講，用發電成本算給大家聽，請大家投票支持核電，表達大家需要乾淨便宜又穩定的供電。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席下午參加雲林核三延役宣講，用發電成本算給大家聽，請大家投票支持核電，表達大家需要乾淨便宜又穩定的供電。記者蔡維斌／攝影

國民黨雲林縣黨部今下午在斗六縣黨部、斗南順安宮及西螺農會舉辦3場「核電延役公投」宣講會，藍、白大咖輪番宣講支持延役，黨主席朱立倫只參加西螺場，到場就上台開講，並以電費成本核算重啟核三的必要，呼籲大家周六投下同意票。朱主席講完馬上快閃離開趕攤。

國民黨雲林縣黨部今天辦3場延役宣講，縣長張麗善，立委張嘉郡，許宇甄，丁學忠及民眾黨立委張啟楷參加宣講，國民黨主席朱立倫參加第3場，到場受到熱烈歡迎，朱主席還沒坐下，馬上上台開講。

他說，8月23日有兩項重要投票，1是民進黨第二回合大罷免，他忙著四處奔波拉票，也懇託有設籍在南投縣、台中市、新竹縣、新北市的親友，幫忙催票，留住優質的立委為全民的福祉把關，所以他馬上又要趕到台中助選。

其次是重啟核三公投，他說，核電是世界趨勢，一座好好的電廠位在屏東的核三廠，還可用2、30年以上的電廠，可提供安穩全定的電，也 最便宜也是最乾淨的電，民進黨為了其神主牌，不要核電就任意關廠，帶來缺電，還用火力發電叫做「火力全開」影響全民健康。

他說，台電買綠電一度4元多，才賣3元多，每年虧損1千億元才要全民埋單來補助，用核電才1元多，又是最安全健康的電，所以簡單算大家都看得懂，周六一定要用同意票，支持繼續使用核電，保障國家經濟和家用電穩定，核電延役事關台灣命脈；為了國家發展與人民福祉，呼籲大家踴躍站出來，投下讓核電延役公投的同意票。

張麗善等人也強調，極端氣候更須要有穩定供電，經濟民生少不了便宜又穩定的供電，從從幾次颱風停電大家可感受穩定供電的重要，所以大家一定用選票表達支持核電，讓政府知道大家需要穩定便宜的供電。

