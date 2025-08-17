黃國昌邀總統辯論核三 綠：應與2018年黃國昌辯論
核三重啟公投23日登場，媒體報導，民眾黨主席黃國昌質疑民進黨怯戰，邀請總統賴清德公開辯論。民進黨發言人卓冠廷今天表示，建議黃國昌可以跟2018年的黃國昌來場跨時空辯論，一定精彩。
媒體報導，黃國昌質疑民進黨對重啟核三公投啞火，應該叫主將出來戰；他認為應比照總統大選辯論會模式，公開邀請賴總統出來公開辯論，對台灣人民說清楚講明白。
對此，民進黨發言人卓冠廷表示，建議黃國昌可以跟2018年的黃國昌來場跨時空辯論，一定精彩。
卓冠廷說，如果無法黃國昌無法面對過去的自己，民進黨立法委員王義川、沈伯洋、林淑芬都還在等超過1年辯論的回應，希望黃國昌別忘了。
