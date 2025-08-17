核三重啟公投最後倒數 產官學專家百人連署籲投同意票

核三重啟公投8月23日投票，和碩集團董事長童子賢、民眾黨主席黃國昌等人發起連署，號召跨領域專家學者投下同意票，獲得超過百位經濟、法律、能源、政治、國防、工程、企業界學者及專業人士支持，表明核三延役並非意識形態之爭，而是為了台灣穩定供電、能源自主與產業未來做出的關鍵選擇。

民眾黨上午舉行「百人連署挺核三，穩定台灣乾淨未來」記者會，發起人包括童子賢、黃國昌、前交通部長賀陳旦、中央大學管理講座教授梁啟源、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、民眾黨政策會執行長賴香伶、核四廠前廠長王伯輝、核三廠前廠長林則棟、核二廠前廠長林文昌等人。

民眾黨秘書長周榆修表示，2050淨零碳排為國際共識，但是台灣再生能源成長不如預期，不當開發造成環境衝擊且弊案頻傳，執政黨要求核能發電全面退場，不顧國際情勢與產業需要，本次連署高達238人發聲，支持在「核安無虞、核廢有解」的前提下重啟核三。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷說，核三重啟公投與民眾切身相關，過去補貼台電3000億元不見成效，重啟核能將還給台灣便宜、乾淨及穩定的電力。民眾黨立委陳昭姿也說，核三重啟公投攸關國家安全與經濟發展，希望交由全民重新決定能源政策方向。

國民黨立委翁曉玲指出，世界各國紛紛要求重返核電，走在全球科技產業前端，台灣更需要穩定的能源，賴政府用火力發電補齊電力缺口，錯誤的能源政策犧牲人民健康，核三重啟公投就是要讓政府知道，「只要全民同意重啟，賴政府就必須順從民意，要求台電重啟核三廠。」

童子賢說，美國與日本都曾經歷經核災，但是兩國沒有放棄使用核電，台灣走在全球半導體產業最前端，許多製造業及工業用電需求大，「供應足夠不排碳的電，本來就是先進國家的象徵」，如果政府只是說一動做一動，台灣將會一直站在懸崖邊緣。

交通部前部長賀陳旦直言，台灣碳排多處於世界後段班，呼籲大家靜下心來思考，海島型國家要有自給自足的供電，而核電就是更好的選擇。

梁啟源指出，當年蔡政府提出非核家園，就有許多學者對此提出疑慮，民進黨執政後提高再生能源比重，即便白天有太陽能支撐，夜晚備轉電力急速降低，過去一年的備轉容量就有34天低於7%、3天低於5%，因此可預期未來電力將更加難以預期。

民眾黨說明，本次連署共有238人共同簽署，齊聚跨領域專家學者，分別就務實、科學角度與社會對話，邀請所有台灣人從各方面角度理性思考能源議題，同時呼籲各界「823核三延役投同意，我們同意更好的台灣」。

