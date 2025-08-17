核三重啟公投 藍屏東辦座談會盼台灣能源多選擇
核三重啟公投23日登場，國民黨立委蘇清泉與屏東縣議員黃明賢今在屏東舉辦「新核能時代」放映會與座談會。黃明賢說，盼台灣能源多一個選擇。
「新核能時代」放映會今天在屏東市瑞光社區活動中心舉行，蘇清泉、黃明賢及屏東縣議員蘇資婷出席，約30名鄉親一起參與，盼讓不同意見民眾有對話溝通機會，用科學取代意識形態的偏見。
蘇清泉會中表示，核三廠有多少廠長、副廠長，有些在恆春成家立業，退休之後也都續留恆春，「若核三廠真的這麼危險，早就跑光了」；恆春因為電廠進駐，引進大批技術人員及勞工工作，藉機帶動經濟發展，而「這段過去有些人可能不知道、有些人可能早就忘記。」
另外，針對經濟部長郭智輝在立院答詢時說「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」蘇清泉今天再度批評，這句話嚴重失言、失格，台中火力發電廠同樣也有敦親睦鄰經費，然而台中人也不遺餘力在反對，因此「回饋金不是必要。」
黃明賢說，自己從出生用的電力就是核能，其實就是希望看到台灣能源多一個選擇，讓未來子孫多份保障，希望23日投下同意票，支持核能能源選項。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言