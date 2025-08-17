快訊

核三重啟公投 藍屏東辦座談會盼台灣能源多選擇

中央社／ 屏東縣17日電

核三重啟公投23日登場，國民黨立委蘇清泉與屏東縣議員黃明賢今在屏東舉辦「新核能時代」放映會與座談會。黃明賢說，盼台灣能源多一個選擇。

「新核能時代」放映會今天在屏東市瑞光社區活動中心舉行，蘇清泉、黃明賢及屏東縣議員蘇資婷出席，約30名鄉親一起參與，盼讓不同意見民眾有對話溝通機會，用科學取代意識形態的偏見。

蘇清泉會中表示，核三廠有多少廠長、副廠長，有些在恆春成家立業，退休之後也都續留恆春，「若核三廠真的這麼危險，早就跑光了」；恆春因為電廠進駐，引進大批技術人員及勞工工作，藉機帶動經濟發展，而「這段過去有些人可能不知道、有些人可能早就忘記。」

另外，針對經濟部長郭智輝在立院答詢時說「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」蘇清泉今天再度批評，這句話嚴重失言、失格，台中火力發電廠同樣也有敦親睦鄰經費，然而台中人也不遺餘力在反對，因此「回饋金不是必要。」

黃明賢說，自己從出生用的電力就是核能，其實就是希望看到台灣能源多一個選擇，讓未來子孫多份保障，希望23日投下同意票，支持核能能源選項。

