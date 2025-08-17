贊同童子賢 柯志恩嘆：人民吸空汙、環境被破壞如二等公民

和碩集團董事長童子賢批評，派系為綠電爭奪開槍是二流國家。國民黨立委謝龍介表示，綠電不是錯，但當派系與政府官商勾結搶奪綠能大餅就不行；國民黨立委柯志恩也說，人民吸空汙，還要忍受環境被破壞的苦果，的確讓人感覺是二流國家的二等公民。

支持核三重啟公投的童子賢今天說，民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡，哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、環境保護做得好就是一流國家的象徵，反觀地方派系為綠電開槍爭奪才叫做二流國家，希望包括莊瑞雄在內的所有人都能做一等公民。莊瑞雄回應，他同意用公投改變重大能源政策，但連核安、核廢料都不敢提，才是連二等公民的邊都搆不上。

謝龍介表示，能源政策本來就有多重選擇，政府現在卻把核廢料汙名化，而綠電也沒說不好，但現在變成搶奪大餅而官商勾結，檢調在執行調查，相關人員也遭關押。其實南部人從沒反對綠能，但因加速開發，當中藏了太多利益輸送，所以這還是要回歸理性討論，才對國家有幫助。

謝龍介認為，現在人民選擇讓在野黨為多數來監督，但執政黨卻選擇連人民都一起攻擊，將不同意見的人都打成「雜質」，最後人民也會因此而去，希望賴清德總統可以重新調整腳步，內閣只局部改組恐怕還不夠。

柯志恩表示，她非常認同童子賢批環境被破壞的部分，高雄大樹和山光電就是最血淋淋的例子，業者為開發綠電把整片山頭剷平，不僅破壞原有的水土保持，業者也因為違法遭到收押，案場全面停擺，不但電沒發到，還造成當地生態與環境的全面破壞。

柯志恩質疑，從沒聽過有哪個先進國家是以破壞環境為代價在開發綠電的，民進黨政府放棄穩定的核能發電，卻要燒更多的煤氣、破壞更多的山林，未來可能還要在台東美麗的海岸線插更多的風機，綠電開發商賺的盆滿缽滿，人民卻在花納稅錢補貼台電，還要被漲電價剝兩層皮。

柯志恩還說，人民被迫吸火力發電的空汙廢氣影響健康，還要忍受光電開發破壞山海環境的各種苦果，這些事情都讓人感覺好像就是二流國家的二等公民。台灣人值得更好的對待，所以823重啟核三公投，大家一定要出來投同意，改變目前錯誤的能源政策，也讓綠電可合理發展。 和碩聯合科技董事長童子賢17日出席「百人連署挺核三・穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會。（記者黃義書／攝影 ） 國民黨立委謝龍介。本報資料照片

