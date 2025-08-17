批民進黨823公投不論述、宣傳熄火 黃國昌喊賴清德出來辯論

823核三延役公投在即，身兼民眾黨主席的立委黃國昌今受訪直指，民進黨持續擺爛，只會用同一套話恐嚇台灣人，卻完全不說要發展AI產業、半導體製程的電到底要從哪裡來？黃也向賴清德喊話，針對台灣到底需不需要核電核三廠延役論，比照總統大選的辯論會模式，邀請民進黨主席賴清德出來公開辯論。

黃國昌今出席黨籍議員陳世軒舉辦的搖滾水樂園，被問及民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊批評，國民黨沒積極推核三公投、喊話民眾黨非國民黨小弟，黃緩頰「不會啦」，認為現在最重要就是823全力催票，他們願意盡最大的努力，把國家利益放在政黨利益之上，讓民進黨踩著他們的肩膀，跨出這一步能源轉型重要一步。

「大家沒有發現到民進黨全面熄火嗎？完全沒有在宣傳，完全沒有論述」黃國昌說，民進黨持續擺爛，只拿過去相同的一套話語，再繼續恐嚇台灣人民，甚至被打臉民進黨還是選擇沉默不語，就是他們不希望人民出來投票，他們不希望看見人民的意志，只有當人民不投票、人民不發聲，民進黨才可以繼續為所欲為，才可以繼續賴清德說了算。

另外與國民黨合作情況，黃國昌說，非常的愉快且融洽，比如國民黨推出萊爾校長影片，在網路瘋傳、更有很多網友二創，充分反應賴總統及民進黨政府本質，如果跟他意見不一樣的話，先派警車帶走。即使是面對像童子賢或黃仁勳等企業家，賴總統還是擺出一副他說了算。

黃國昌指出，童子賢上午就很清楚地說，台灣面對接下來整個AI產業、半導體產業，科技業希望繼續能夠引領世界，維持台灣產業競爭力，最重要的就是電力，但民進黨政府精神錯亂，一方面跟全國人民說要發展AI產業、半導體製程要繼續領先世界，但電到底要從哪裡來？民進黨一句話都沒交代，怎麼會有這麼不負責任的政府。

黃說，現在廠商已經慘到連要蓋新廠、蓋資訊中心，還要問經濟部跟台電能否設廠、電夠不夠？如果台電不點頭，經濟部不點頭，連設廠都沒有辦法，請問這是哪門子在拚台灣經濟？台灣目前面臨三個問題，一個是高關稅，另外一個是半導體，第三個就是能源，大家沒有發現過去這段時間，國際媒體有多關心台灣能源、有多關心台灣核電發展嗎？

至於民眾黨前黨主席柯文哲曾提到核一、核二廠核廢料已塞滿的問題，「把肛門縫起來，跟你講這個好吃，你怎麼吞得下去」。黃則嘆民進黨故步自封，時代、科技都已經發展到什麼樣的地步，只有民進黨還像山頂洞人、墨守成規。

黃國昌說，如果賴清德對這件事情有意見，還要停留在10年前的話，下周加開1場公開辯論，不要用說明會，而是比照總統大選的辯論會模式，公開邀請賴清德主席出來公開辯論，針對台灣到底需不需要核電核三廠要不要延役，他邀請賴清德，不要躲在辦公室裡面出來，面對台灣人民說清楚講明白。

