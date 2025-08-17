再嗆童子賢避談核廢存放 莊瑞雄：扯政黨派系沒意義

和碩集團董事長童子賢不滿民進黨立委莊瑞雄稱「把核廢料放在哪裡就是二等公民」，反觀地方派系為爭奪綠電開槍才叫二流國家。莊瑞雄駁斥，能源政策可以討論，也能訴諸公投，但用多數民意決定核廢料存放處則是霸凌，他批評童子賢避談核安、核廢料等關鍵議題，連二等公民邊都搆不上。

民眾黨立院黨團力推「重啟核三公投」，投票日將於8月23日登場，童子賢為第5場意見發表會正方代表的，反方代表為莊瑞雄，兩人自周五至今持續交鋒；童子賢今天更喊話期盼莊瑞雄在內的所有人都能做一等公民。

「根本胡說八道！」莊瑞雄對此批評，虧童子賢還是成功企業家，卻將核能議題扯到派系爭綠能，恆春人哪有想爭綠能大餅，只想要有安身立命的家，無奈童子賢始終迴避核安、核廢料處理等關乎人命的議題，當前低階核廢料已沒地方去，高階核廢料則一定存放在核電廠，恆春已貢獻40年了。

莊瑞雄強調，自己是受台灣綠黨邀請擔任反方，而不是民進黨，他主張能源政策可以討論，也能以公投讓全民決定是否續用核電，但不能要多數民意決定哪個地方繼續放核廢料，這是霸凌，是不對的，且核安是不分政黨、派系的議題，管他什麼民進黨神主牌，重點是直面議題，回應社會。

他提到，何況台灣中南部是糧倉，若遇上類似日本福島核災事件，相關農漁產品出口都會受影響。

莊瑞雄提到，童子賢在辯論會中主張政府不該關掉核二、三廠，重啟核三廠後，下一個就是位於新北市的核二廠，光是這點雙北人看法就會有所不同，不要以為只有屏東人會抗議，放在雙北一樣會受到在地反彈，這就叫人性；他說，自己去辯論不是想打倒任何人，是想提醒核災後果。

此外，童子賢日前提到「核電1度1元、風電1度6元」，直言這是最基本的算術問題，還放話「不會持家，就辭職」。莊瑞雄則說，這是老掉牙的講法了，當時台電跟行政院也對外澄清，說成本會慢慢降下來，就算童子賢在成本這個議題上贏了，還是無法解釋核安跟核廢料問題。

