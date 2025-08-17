快訊

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

世運會／連兩場絕殺！中華隊沙灘合球戲劇奪金

再嗆童子賢避談核廢存放 莊瑞雄：扯政黨派系沒意義

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
核三重啟公投將登場，反方代表、民進黨立委莊瑞雄。資料照，記者葉信菉／攝影
核三重啟公投將登場，反方代表、民進黨立委莊瑞雄。資料照，記者葉信菉／攝影

和碩集團董事長童子賢不滿民進黨立委莊瑞雄稱「把核廢料放在哪裡就是二等公民」，反觀地方派系為爭奪綠電開槍才叫二流國家。莊瑞雄駁斥，能源政策可以討論，也能訴諸公投，但用多數民意決定核廢料存放處則是霸凌，他批評童子賢避談核安、核廢料等關鍵議題，連二等公民邊都搆不上。

民眾黨立院黨團力推「重啟核三公投」，投票日將於8月23日登場，童子賢為第5場意見發表會正方代表的，反方代表為莊瑞雄，兩人自周五至今持續交鋒；童子賢今天更喊話期盼莊瑞雄在內的所有人都能做一等公民。

「根本胡說八道！」莊瑞雄對此批評，虧童子賢還是成功企業家，卻將核能議題扯到派系爭綠能，恆春人哪有想爭綠能大餅，只想要有安身立命的家，無奈童子賢始終迴避核安、核廢料處理等關乎人命的議題，當前低階核廢料已沒地方去，高階核廢料則一定存放在核電廠，恆春已貢獻40年了。

莊瑞雄強調，自己是受台灣綠黨邀請擔任反方，而不是民進黨，他主張能源政策可以討論，也能以公投讓全民決定是否續用核電，但不能要多數民意決定哪個地方繼續放核廢料，這是霸凌，是不對的，且核安是不分政黨、派系的議題，管他什麼民進黨神主牌，重點是直面議題，回應社會。

他提到，何況台灣中南部是糧倉，若遇上類似日本福島核災事件，相關農漁產品出口都會受影響。

莊瑞雄提到，童子賢在辯論會中主張政府不該關掉核二、三廠，重啟核三廠後，下一個就是位於新北市的核二廠，光是這點雙北人看法就會有所不同，不要以為只有屏東人會抗議，放在雙北一樣會受到在地反彈，這就叫人性；他說，自己去辯論不是想打倒任何人，是想提醒核災後果。

此外，童子賢日前提到「核電1度1元、風電1度6元」，直言這是最基本的算術問題，還放話「不會持家，就辭職」。莊瑞雄則說，這是老掉牙的講法了，當時台電跟行政院也對外澄清，說成本會慢慢降下來，就算童子賢在成本這個議題上贏了，還是無法解釋核安跟核廢料問題。

公投 核電 核三 莊瑞雄 核廢料 童子賢

延伸閱讀

葛如鈞：童子賢挺核博得同業掌聲 嗆政府「剛好而已」

童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

重啟如「打開潘朵拉盒子」莊瑞雄：核三已貢獻40年 放了我的故鄉

相關新聞

再嗆童子賢避談核廢存放 莊瑞雄：扯政黨派系沒意義

和碩集團董事長童子賢不滿民進黨立委莊瑞雄稱「把核廢料放在哪裡就是二等公民」，反觀地方派系為爭奪綠電開槍才叫二流國家。莊瑞...

影／百位核能專家學者連署 挺核三延役

民眾黨秘書長周榆修、和碩聯合科技董事長童子賢、中央大學課座教授梁啟源、前交通部長賀陳旦、核三第六任廠長張學植、核三第七任...

葛如鈞：童子賢挺核博得同業掌聲 嗆政府「剛好而已」

和碩公司董事長童子賢近日指出「核電1元、風電6元」，還嗆政府「不會持家，就辭職」，引發討論。國民黨立委葛如鈞表示，童子賢...

童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民

支持核三重啟公投的和碩集團董事長童子賢今天說，民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡，哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、環...

國民黨挺核三公投動畫大獲好評 仍憂投票率過關有難度

823第二波大罷免投票倒數6天，國民黨在選前超級星期日全力衝刺反惡罷與公投宣講。重啟核三公投方面，國民黨日前推出的「南方...

黃金周末藍白集結 籲投「同意重啟核三」

八二三核三延役公投及第二波罷免投票一周後登場，昨天是黃金周末，藍白大咖重兵集結，呼籲「挺核三延役、反惡罷」。國民黨表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。