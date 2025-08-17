國民黨籲支持核三重啟公投 讓台灣回到穩定能源正軌

快訊

中央社／ 台北17日電

核三重啟公投將在23日投開票，國民黨今天表示，自5月核三廠2號機停機後，結果是能源結構失衡、電價漲聲不斷、產業投資信心動搖；核三延役，不只是能源問題，更是國安與經濟問題，呼籲公投投下同意重啟核三，讓台灣回到穩定能源正軌。

國民黨立委羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案將在8月23日投開票，同一天還有全國性的核三重啟公投。

國民黨今天透過臉書表示，23日投票挺核三延役，守住台灣供電穩定與產業未來。「核廢料沒地方放」非事實，拒絕用「放你家」恐嚇人民；目前台灣的核廢料皆存放在核電廠廠區內，採用國際認證的「乾式儲存」技術，可安全保存至少40年，並有完整安全防護。

國民黨指出，芬蘭、瑞士等國的最終處置場已與台電簽署合作備忘錄，技術與規劃皆可行，政府應加速選址與工程進度，而不是用「放你家」的恐嚇語言誤導民眾。

針對核三延役僅供應3%到5%電力，為什麼現在必須延役，國民黨表示，未來5年AI、高科技與製造業將讓台灣電力需求增加13%以上，在AI資料中心與高耗電產業用電持續增加情況下，這3%到5%的電力是穩定、不受天候影響的基載電力，能減少對燃氣與燃煤的依賴，降低空污與碳排。

國民黨強調，國際趨勢顯示，美國、日本、法國、英國、加拿大、芬蘭等國家，陸續延役或重啟核電廠，確保能源韌性與減碳目標同步達成。

