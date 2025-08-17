影／百位核能專家學者連署 挺核三延役

民眾黨秘書長周榆修、和碩聯合科技董事長童子賢、中央大學課座教授梁啟源、前交通部長賀陳旦、核三第六任廠長張學植、核三第七任廠長江明昆、核三第八任廠長林榮宜等專家學者，上午出席「百人連署挺核三・穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會。會中公佈百位學者專家連署書，對於核三延役連署的理由指出，第一，核能為當前唯一可規模化穩定供電、低碳排放的方案，核三廠具備良好安全紀錄與國際認可設計，延役成本可控，應納入轉型過度期間的能源組合。

第二，核能源安全攸關國家韌性，核能可作為必要基礎電力與安全緩衝。全球因俄烏戰爭轉向重啟核電，台灣地理條件高度依賴能源進口，亦應汲取教訓。

第三，AI與高效運算產業需24小時不中斷供電，穩定能源是產業與數位轉型的關鍵基礎。台灣應正視核電價值，使用能源不應被汙名化。

第四，核三除役後，火力發電占比超過九成，空污急升，民間憂心缺電與空氣品質將同步惡化。依賴火力發電已威脅人民健康，更應理性看待核能角色，勿讓空污危害下一代健康。

參與的專家學者一同呼籲全國人民，8月23日踴躍投下贊成票，支持核三廠延役，守住台灣能源與經濟的未來。並一同高呼」核三公投投同意，為台灣爭口氣」口號。 和碩聯合科技董事長童子賢（左）、中央大學課座教授梁啟源（右）上午出席「百人連署挺核三・穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會。記者黃義書／攝影

