影／百位核能專家學者連署 挺核三延役

民眾黨秘書長周榆修、和碩聯合科技董事長童子賢、中央大學課座教授梁啟源、前交通部長賀陳旦、核三第六任廠長張學植、核三第七任廠長江明昆、核三第八任廠長林榮宜等專家學者，上午出席「百人連署挺核三・穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會。會中公佈百位學者專家連署書，對於核三延役連署的理由指出，第一，核能為當前唯一可規模化穩定供電、低碳排放的方案，核三廠具備良好安全紀錄與國際認可設計，延役成本可控，應納入轉型過度期間的能源組合。
第二，核能源安全攸關國家韌性，核能可作為必要基礎電力與安全緩衝。全球因俄烏戰爭轉向重啟核電，台灣地理條件高度依賴能源進口，亦應汲取教訓。
第三，AI與高效運算產業需24小時不中斷供電，穩定能源是產業與數位轉型的關鍵基礎。台灣應正視核電價值，使用能源不應被汙名化。
第四，核三除役後，火力發電占比超過九成，空污急升，民間憂心缺電與空氣品質將同步惡化。依賴火力發電已威脅人民健康，更應理性看待核能角色，勿讓空污危害下一代健康。
參與的專家學者一同呼籲全國人民，8月23日踴躍投下贊成票，支持核三廠延役，守住台灣能源與經濟的未來。並一同高呼」核三公投投同意，為台灣爭口氣」口號。
和碩公司董事長童子賢近日指出「核電1元、風電6元」，還嗆政府「不會持家，就辭職」，引發討論。國民黨立委葛如鈞表示，童子賢...
民眾黨秘書長周榆修、和碩聯合科技董事長童子賢、中央大學課座教授梁啟源、前交通部長賀陳旦、核三第六任廠長張學植、核三第七任...
支持核三重啟公投的和碩集團董事長童子賢今天說，民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡，哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、環...
823第二波大罷免投票倒數6天，國民黨在選前超級星期日全力衝刺反惡罷與公投宣講。重啟核三公投方面，國民黨日前推出的「南方...
八二三核三延役公投及第二波罷免投票一周後登場，昨天是黃金周末，藍白大咖重兵集結，呼籲「挺核三延役、反惡罷」。國民黨表示，...
重啟核三公投將於下周六登場，支持方與反對方各自強化宣傳。民眾黨主席黃國昌日前在意見發表會指可挖到地下3至5公里放置核廢料...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言