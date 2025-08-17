葛如鈞：童子賢挺核博得同業掌聲 嗆政府「剛好而已」
和碩公司董事長童子賢近日指出「核電1元、風電6元」，還嗆政府「不會持家，就辭職」，引發討論。國民黨立委葛如鈞表示，童子賢對核能的理性討論已贏得同業掌聲，從現況來看，各國搶蓋核電廠、公司搶購核電，只有台灣在「一年關一台（核電機組）」，童子賢為此不惜批判政府，「只是剛好而已」。
在中選會舉辦的最後一場發表會上，和碩董事長童子賢拋出驚人一句：「核電1度1元、風電1度6元」，直言這是最基本的算術問題，還放話「不會持家，就辭職」。這番話在民進黨尚未全面轉彎「非核家園」政策之前，格外敏感，也立刻引爆社群熱議。
葛如鈞分析，童子賢長期在科技業、文化產業耕耘、貢獻，雖其在大罷免中表態讓不少業界友人訝異，但其對核能必要性以及其對能源安全、產業安全、合理電價的理性討論博得同業掌聲。
葛如鈞認為，核電非完美，但確實是與其他能源相比風險可控、成本低廉、乾淨低碳，重點是電力穩定、反應持久（一艘船載運燃料棒可供電 18 個月），對比全球競爭蓋核電廠（無論新舊）、科技公司預購核電，各國每年搶增電，只有台灣政府一年關一台核反應機組「年減3%」，童子賢不惜批判政府「不會持家，就辭職」也是剛好而已。
