快訊

不只血便、頻繁腹瀉要留意 便便老是浮出水面可能腸道有問題

Swatch瞇瞇眼宣傳照遭控「辱華」 緊急道歉、撤照

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子（中）擔任核三延役公投電視政見發表會第5場正方代表，強調地球暖化對現代文明可能是一場浩劫，所有不排碳的電力都是非常重要。記者葉信菉／攝影
和碩聯合科技董事長童子（中）擔任核三延役公投電視政見發表會第5場正方代表，強調地球暖化對現代文明可能是一場浩劫，所有不排碳的電力都是非常重要。記者葉信菉／攝影

支持核三重啟公投的和碩集團董事長童子賢今天說，民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡，哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、環境保護做得好就是一流國家的象徵，反觀地方派系為綠電開槍爭奪才叫做二流國家，希望包括莊瑞雄在內的所有人都能做一等公民。

中選會舉辦五場核三重啟公投意見發表會，壓軸場次由童子賢、莊瑞雄擔任正反方代表。莊瑞雄發表意見時呼籲「放了我的故鄉（屏東）吧」，並說公民投票同意重啟核三如同打開「潘朵拉的盒子」，下一步就是重啟核二廠，如果核廢料放在花蓮，童子賢沒有站出來誓死反對，「我都會笑他不愛護自己的故鄉。」

民眾黨上午舉行「百人連署挺核三，穩定台灣乾淨未來」記者會，，童子賢會前受訪時表示，如果是以鄉土為訴求的地方主義，莊瑞雄這種愛地方的出發點很好，然而其經常聲稱「核廢料放在哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、環境保護做得好、經濟進步與民生富庶就是一流國家的象徵，身為一流國家的國民，自然就是一等公民。

童子賢又說，如果政治不清廉、環境遭受破壞、滿山遍野的山林被砍伐，地方派系為了綠電開槍爭奪，進而造成國家經濟衰退，這就是所謂的二流國家，身為二流國家的國民，老百姓就會淪為二等公民，「希望台灣繼續做一流國家，你我跟莊委員都一樣，我們一起做一等公民。」

此外，國民黨先前推出核三重啟公投宣傳片，模仿美國動畫「南方四賤客」大玩政治時事哏，許多二創版本皆有出現童子賢的角色。

童子賢聽聞後笑說，他認為這些版本都很活潑，「有一些朋友說我被消遣，民主社會被消遣一下沒有關係，期待反方也拿鬼滅之刃作哏一下。」

公投 核電 核三 莊瑞雄 核廢料 童子賢

延伸閱讀

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

重啟如「打開潘朵拉盒子」莊瑞雄：核三已貢獻40年 放了我的故鄉

【重磅快評】童子賢大哉問打中要害 莊瑞雄未上場先輸一半

726投入罷免傅崐萁 童子賢今推動核三重啟公投：理念不相違背

相關新聞

童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民

支持核三重啟公投的和碩集團董事長童子賢今天說，民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡，哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、環...

葛如鈞：童子賢挺核博得同業掌聲 嗆政府「剛好而已」

和碩公司董事長童子賢近日指出「核電1元、風電6元」，還嗆政府「不會持家，就辭職」，引發討論。國民黨立委葛如鈞表示，童子賢...

國民黨挺核三公投動畫大獲好評 仍憂投票率過關有難度

823第二波大罷免投票倒數6天，國民黨在選前超級星期日全力衝刺反惡罷與公投宣講。重啟核三公投方面，國民黨日前推出的「南方...

黃金周末藍白集結 籲投「同意重啟核三」

八二三核三延役公投及第二波罷免投票一周後登場，昨天是黃金周末，藍白大咖重兵集結，呼籲「挺核三延役、反惡罷」。國民黨表示，...

王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好

重啟核三公投將於下周六登場，支持方與反對方各自強化宣傳。民眾黨主席黃國昌日前在意見發表會指可挖到地下3至5公里放置核廢料...

823重啟核三公投在即 屏東議員：生存權問題不能表決

民主進步黨籍屏東縣議員洪明江今天在潮州鎮街頭宣講說，位於屏東恆春鎮的核三廠風險影響人民生存權，這種問題不能表決；核三重啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。