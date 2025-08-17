童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民
支持核三重啟公投的和碩集團董事長童子賢今天說，民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡，哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、環境保護做得好就是一流國家的象徵，反觀地方派系為綠電開槍爭奪才叫做二流國家，希望包括莊瑞雄在內的所有人都能做一等公民。
中選會舉辦五場核三重啟公投意見發表會，壓軸場次由童子賢、莊瑞雄擔任正反方代表。莊瑞雄發表意見時呼籲「放了我的故鄉（屏東）吧」，並說公民投票同意重啟核三如同打開「潘朵拉的盒子」，下一步就是重啟核二廠，如果核廢料放在花蓮，童子賢沒有站出來誓死反對，「我都會笑他不愛護自己的故鄉。」
民眾黨上午舉行「百人連署挺核三，穩定台灣乾淨未來」記者會，，童子賢會前受訪時表示，如果是以鄉土為訴求的地方主義，莊瑞雄這種愛地方的出發點很好，然而其經常聲稱「核廢料放在哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、環境保護做得好、經濟進步與民生富庶就是一流國家的象徵，身為一流國家的國民，自然就是一等公民。
童子賢又說，如果政治不清廉、環境遭受破壞、滿山遍野的山林被砍伐，地方派系為了綠電開槍爭奪，進而造成國家經濟衰退，這就是所謂的二流國家，身為二流國家的國民，老百姓就會淪為二等公民，「希望台灣繼續做一流國家，你我跟莊委員都一樣，我們一起做一等公民。」
此外，國民黨先前推出核三重啟公投宣傳片，模仿美國動畫「南方四賤客」大玩政治時事哏，許多二創版本皆有出現童子賢的角色。
童子賢聽聞後笑說，他認為這些版本都很活潑，「有一些朋友說我被消遣，民主社會被消遣一下沒有關係，期待反方也拿鬼滅之刃作哏一下。」
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言