快訊

不只血便、頻繁腹瀉要留意 便便老是浮出水面可能腸道有問題

Swatch瞇瞇眼宣傳照遭控「辱華」 緊急道歉、撤照

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

國民黨挺核三公投動畫大獲好評 仍憂投票率過關有難度

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格的嘲諷CF「萊爾校長」，引發網友熱議，綠委王定宇認為影片隱射嘲諷賴清德總統。圖／擷取自國民黨「核三公投投同意CF — 拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」CF
國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格的嘲諷CF「萊爾校長」，引發網友熱議，綠委王定宇認為影片隱射嘲諷賴清德總統。圖／擷取自國民黨「核三公投投同意CF — 拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」CF

823第二波大罷免投票倒數6天，國民黨在選前超級星期日全力衝刺反惡罷與公投宣講。重啟核三公投方面，國民黨日前推出的「南方四賤客」動畫宣傳片大獲好評，可望帶動投票率增長，但若沒有催出726大罷免潮的熱度，公投要過關難度不小。

823選前黃金周與本周五的選前之夜，國民黨基於7席立委選區地域與特性，未規畫大型聯合造勢，而是由7立委個別舉行反惡罷活動。藍營評估，7藍委選情穩健樂觀，但仍不能大意，就怕支持者認為罷免難度高就減少出門投票意願。

賴清德總統下令823繼續與公民同行，藍營人士表示，7席藍委的二階連署已是補件後才通過，說明罷免動能已經不足，尤其關稅戰已讓執政黨陣腳大亂，823應想盡可能快速清理戰場，不過，綠營地方民代不至於完全棄守，藍營仍不能輕敵。

另一戰場「重啟核三公投」方面，國民黨日前推出仿美國動畫「南方四賤客」風格的公投宣傳片，引發網友熱烈迴響，觀看人數已破34萬次，加上藍白陣營近期努力宣傳，有望帶動投票率提升。

不過，藍營人士認為，2021年四大公投，在藍綠大力動員下，投票率仍僅41％，四案皆未過門檻。其次，先前的「以核養綠」公投通過，政府也未實質落實，降低公民認為投票的必要性；如今民進黨對公投冷處理，無非是想壓低25%投票率，以726大罷免熱度之高，整體投票率平均逾5成，823公投必須複製甚至加大動能，才有機會過關。

國民黨主席朱立倫今連跑台中三場反罷免造勢，為立委楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒助講，下午更在雲林舉辦重啟核三公投說明會，明天則在台北市議會禮堂辦台北場說明會，就盼支持者踴躍出門投票。

公投 核電 核三 國民黨 投票率

延伸閱讀

影／中八選區罷免宣講 吳崢批江啟臣配合權力霸道和濫用

中二選區罷免晚會 罷團籲三度下架顏寬恒

中二罷免黃金周決戰！顏寬恒掃街固盤 罷團「小英號」鎮暴車領軍遊行

韓國瑜大唱「客家本色」批罷免錯誤 籲客家鄉親大動員挺林思銘

相關新聞

童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民

支持核三重啟公投的和碩集團董事長童子賢今天說，民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡，哪裡就是二等公民」，其實政治清廉、環...

葛如鈞：童子賢挺核博得同業掌聲 嗆政府「剛好而已」

和碩公司董事長童子賢近日指出「核電1元、風電6元」，還嗆政府「不會持家，就辭職」，引發討論。國民黨立委葛如鈞表示，童子賢...

國民黨挺核三公投動畫大獲好評 仍憂投票率過關有難度

823第二波大罷免投票倒數6天，國民黨在選前超級星期日全力衝刺反惡罷與公投宣講。重啟核三公投方面，國民黨日前推出的「南方...

黃金周末藍白集結 籲投「同意重啟核三」

八二三核三延役公投及第二波罷免投票一周後登場，昨天是黃金周末，藍白大咖重兵集結，呼籲「挺核三延役、反惡罷」。國民黨表示，...

王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好

重啟核三公投將於下周六登場，支持方與反對方各自強化宣傳。民眾黨主席黃國昌日前在意見發表會指可挖到地下3至5公里放置核廢料...

823重啟核三公投在即 屏東議員：生存權問題不能表決

民主進步黨籍屏東縣議員洪明江今天在潮州鎮街頭宣講說，位於屏東恆春鎮的核三廠風險影響人民生存權，這種問題不能表決；核三重啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。