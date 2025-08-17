國民黨挺核三公投動畫大獲好評 仍憂投票率過關有難度
823第二波大罷免投票倒數6天，國民黨在選前超級星期日全力衝刺反惡罷與公投宣講。重啟核三公投方面，國民黨日前推出的「南方四賤客」動畫宣傳片大獲好評，可望帶動投票率增長，但若沒有催出726大罷免潮的熱度，公投要過關難度不小。
823選前黃金周與本周五的選前之夜，國民黨基於7席立委選區地域與特性，未規畫大型聯合造勢，而是由7立委個別舉行反惡罷活動。藍營評估，7藍委選情穩健樂觀，但仍不能大意，就怕支持者認為罷免難度高就減少出門投票意願。
賴清德總統下令823繼續與公民同行，藍營人士表示，7席藍委的二階連署已是補件後才通過，說明罷免動能已經不足，尤其關稅戰已讓執政黨陣腳大亂，823應想盡可能快速清理戰場，不過，綠營地方民代不至於完全棄守，藍營仍不能輕敵。
另一戰場「重啟核三公投」方面，國民黨日前推出仿美國動畫「南方四賤客」風格的公投宣傳片，引發網友熱烈迴響，觀看人數已破34萬次，加上藍白陣營近期努力宣傳，有望帶動投票率提升。
不過，藍營人士認為，2021年四大公投，在藍綠大力動員下，投票率仍僅41％，四案皆未過門檻。其次，先前的「以核養綠」公投通過，政府也未實質落實，降低公民認為投票的必要性；如今民進黨對公投冷處理，無非是想壓低25%投票率，以726大罷免熱度之高，整體投票率平均逾5成，823公投必須複製甚至加大動能，才有機會過關。
國民黨主席朱立倫今連跑台中三場反罷免造勢，為立委楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒助講，下午更在雲林舉辦重啟核三公投說明會，明天則在台北市議會禮堂辦台北場說明會，就盼支持者踴躍出門投票。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
