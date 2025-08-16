黃金周末藍白集結 籲投「同意重啟核三」

八二三核三延役公投及第二波罷免投票一周後登場，昨天是黃金周末，藍白大咖重兵集結，呼籲「挺核三延役、反惡罷」。國民黨表示，台灣進入「零核電時代」後，能源結構失衡、電價漲聲不斷、產業投資信心動搖，「核三延役，不只是能源問題，更是國安與經濟問題。」呼籲投下「同意重啟核三」，讓台灣回到穩定能源正軌，守住台灣供電穩定與產業未來。

民眾黨今天將舉行「百人連署挺核三・穩定台灣乾淨未來」專家學者連署記者會，說明核三延役的必要性。

台中、竹縣和南投反罷免

藍白大咖昨分赴台中、竹縣和南投反罷免，更呼籲民眾支持核三延役公投。民眾黨主席黃國昌表示，許多科技領導人告訴台灣政府「未來電力即算力，算力即國力。」台灣面臨美國關稅、ＡＩ世代浪潮及電力穩定性三大問題，「要用公投選票守住台灣科技發展的未來」，讓竹科在世界上再度驕傲。

國民黨主席朱立倫呼籲，民眾要用公投票確保台灣有足夠、乾淨且便宜的能源，不必數千億購買綠電補助綠友友們。

蔣萬安批能源政策錯誤

「我們不能再用空汙和荷包為代價。」台北市長蔣萬安強調，廢除核三造成缺電與電價上漲，民進黨能源政策錯誤，導致台電連年虧損，政府補貼超過三千億元仍五度漲電價。新北市長侯友宜也認為，應該「以核減煤」。

桃園市長張善政也到台中幫立委江啟臣站台，他說，桃園和台中是台灣電力的「難兄難弟」，桃園有世界最大的天然氣發電廠，台中則有世界最大的燃煤火力發電廠。台中市長盧秀燕馬上高喊「虐待！」張善政接著說，中央完全不顧在地人民的健康，高雄興達火力發電廠停機後還偷偷燒煤補電力不足，市長陳其邁都不知道。

國民黨中央指出，「未來五年，ＡＩ、高科技與製造業將讓台灣電力需求增加百分之十三以上」，穩定、不受天候影響的基載電力，能減少對燃氣、燃煤的依賴，降低空汙與碳排。日本有十四座電廠重啟，美、日、英、法、加和芬蘭等國有八十座以上核電廠延役廿年到六十年，台電採用國際認證的「乾式貯存」技術，核廢料可安全保存至少四十年；芬蘭、瑞士等國最終處置場已與台電簽署合作備忘錄。

環盟及多個本土社團昨天也舉行反對核三重啟遊行，強調核三是老舊機組，透過公投重啟，是不顧全國跟下一代子孫生命財產，呼籲民眾要投下不同意票。

台灣北社社長羅浚晅表示，不能單純用經濟的計費來定義核能價值，核能最關鍵問題，是台灣位於地震帶上，也還有核廢料的問題，核能如果是乾淨能源，大家就不會反對了。

