批賴政府固步自封 黃國昌警示：勿用反核神主牌阻礙科技發展

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
民眾黨主席黃國昌表示，他在竹北感觸很深，台灣科技業讓世界看見台灣人的實力，然而此刻台灣面臨美國關稅、AI世代浪潮，以及電力穩定性問題。記者黃羿馨／攝影
823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，民眾黨主席黃國昌表示，他在竹北感觸很深，台灣科技業讓世界看見台灣人的實力，然而此刻台灣面臨美國關稅、AI世代浪潮，以及電力穩定性三大問題，呼籲用823不同意罷免票守護林思銘，用公投選票守住台灣科技發展的未來。

黃國昌今天率領新竹民眾黨公職為林思銘站台，他表示，他在竹北感觸很深，台灣科技業讓世界看見台灣人的實力與科技，然而此刻台灣面臨三大挑戰，包括美國關稅、AI世代浪潮，以及電力穩定性問題。

黃國昌強調，面對全球經濟挑戰，台灣是否有足夠能源支撐新竹科學園區的發展，不管是他或林思銘、徐欣瑩等委員，該做的事是跟台灣產業在一起，努力幫台灣在國際社會產業打出一條新的血路，讓下一代竹科優秀工程師可在此安身立命，但今天卻要在此捍衛台灣好不容易得來的民主自由。

黃國昌進一步提到，726戰役結束後，全世界都在關注823的結果。國際媒體如日本「讀賣新聞」直言，「沒有一個民主國家執政黨，上台後不好好做事情，腦袋想的是排除在野勢力」。他批評，賴清德政府將台灣的臉丟到國際社會上，把台灣帶回獨裁的路。

黃國昌呼籲，台灣人勇敢站出來，726用25比0來告訴賴清德，台灣不同意賴清德胡搞瞎搞，這次823投票，大家都在看，台灣人是否再次用選票來告訴世界，可再次守住台灣的民主。此外，大家更關心台灣高科技產業能否引領全球半導體，對於半導體、AI科技發展，有否足夠的後盾與電力來引領台灣科技業到下個世代。

黃國昌引述輝達創辦人黃仁勳的話，下個世代有關於AI GPU的晶片，輝達所發展出來是下個世代需要什麼技術和電力？有許多科技領導人更告訴台灣政府「未來電力即算力，算力即國力。」黃國昌呼籲民進黨政府不要固步自封或利用反核神主牌來阻礙科技發展，要讓台灣在全球AI競爭中守住科技未來，讓竹科在世界上再度驕傲。

黃國昌呼籲用823不同意罷免票守護林思銘，用公投選票守住台灣科技發展的未來。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席黃國昌今天率領新竹民進黨公職為林思銘站台。記者黃羿馨／攝影
823大罷免黃金周，國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，現場民眾激動喊「林思銘加油。」記者黃羿馨／攝影
國民黨今天舉辦「挺思銘－反惡罷」團結之夜造勢活動，現場擠滿了支持者。記者黃羿馨／攝影
